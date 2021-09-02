Şenol Güneş’e Karadağ’ın golünden sonra tribünlerden ‘istifa’ tepkisi

Karadağ ile 2-2 berabere kalan A Milli Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş için tribünlerden 'istifa' tezahüratları yükseldi.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nun 4. maçında Karadağ ile son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalan A Milli Takım’da teknik direktör Şenol Güneş’e tribünlerden şok bir tepki geldi!

2-0 öne geçip büyük avantaj yakalanan mücadelenin son dakikasında yenilen frikik golüyle A Milli Takımımız, sahadan 1 puanla ayrıldı. 90+6’da yenilen golün ardından tribünlerden Şenol Güneş için ‘istifa’ tezahüratları yükseldi.

Grupta Norveç ile Hollanda’nın da berabere kaldığı puan farkını açma fırsatını kaçıran Türkiye, 8 puanla lider durumda bulunurken; Hollanda, Karadağ ve Norveç’in ise 7’şer puanı bulunuyor.