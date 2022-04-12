Sivasspor, Pedro Henrique’yi Internacional’e gönderdi

Brezilya'nın Internacional takımı, ülkedeki transfer döneminin son gününde Sivassporlu Pedro Henrique'yi transfer ettiğini açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sezon başında Kayserispor’dan 1 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Pedro Henrique’yi Brezilya’ya gönderdi! Kırmızı-beyazlı kulüp ayrılık için yaptığı açıklamada Henrique’nin kızının ülkesinde sağlık problemi yaşadığını ve kendisine yakın olmak için Brezilya’ya transferini istediği belirtildi.

Brezilya’nın Internacional takımı, Pedro Henrique’yi transfer ettiğini açıkladı. 31 yaşındaki kanat oyuncusu, yeni takımıyla 30 Haziran 2024’e kadar sözleşme imzaladı.

2019 yılında PAOK’tan Kayserispor’a transfer olan Henrique, 2 yıl sonra transfer olduğu Sivasspor’daki tek sezonunda 25 lig maçına çıktı. Sezonu tamamlayamadan transfer olan Brezilyalı oyuncu 8 gol atıp 2 de asist yaptı.

SİVASSPOR’DAN AÇIKLAMA

“Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'nun başında Yukatel Kayserispor'dan transfer ettiğimiz ve sakatlığı nedeniyle en az 3 hafta formasında uzak kalacak olan Pedro Henrique, Brezilya'da yaşayan kızının ciddi sağlık sorunları nedeniyle ülkesine dönerek, ailesinin yanında olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmesinden sonra kendisiyle yapılan görüşmelerde, yaşadığı şehrin takımı Internacional'ın kendisini istediğini ve bu kulübe transfer olarak kızının yanında olmak istediğini ısrarla yenilemiştir.

Yönetim kurulumuz yapmış olduğu değerlendirme neticesinde; her iki taraf için de mevcut şartlarda ayrılığın doğru olacağına karar verilip, Internacional ile bonservis ücreti konusunda anlaşarak Pedro Henrique'nin satışını istemeyerek de olsa onaylamıştır.

Kısa zaman içinde kulübümüze önemli hizmetlerde bulunan ve camiamıza büyük uyum sağlayan Pedro Henrique'ye hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz.”