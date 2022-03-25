Stefan Kuntz: Portekiz’e ikinci yarı evinde top oynatmadık

A Milli Takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz, Portekiz'e 3-1 mağlup olduğumuz maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

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Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz’e 3-1 yenilerek hayallerine veda eden A Milli Takımımızda teknik direktör Stefan Kuntz, mücadelenin ardından konuştu. Alman teknik adamın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle;

“GALİBİYETE İNANMADIKLARINI GÖRDÜK”

“İlk 20 dakika oyuncularımızın, sanki bu galibiyete inanmadıklarını gördük. İlk golden sonra değiştiğimizi düşünüyorum, o golden sonra maçı kazanabileceğimize dair izler geri geldi.”

DEVRE ARASINDA TAKIMA YAPTIĞI KONUŞMA

“İkinci golde bir dikkatsizliğimiz oldu. Aslında çok çalışmıştık ama rakibe yakın oynamalıydık. Devre arasında Letonya ve Karadağ maçlarını hatırlattım, tekrar geri gelebileceğimizi anlattım. Onlara, ‘Portekiz karşısında pozisyonlar buluyorsunuz. Gerçekten yenebileceğinize inanıyor musunuz?’ dedim. Onlar da ‘Evet hocam’ dediler. Takımımın ikinci yarı performansından gurur duyuyorum. Portekiz’e, ikinci yarıda Portekiz’de top oynatmadık.”

“Genç bir takımımız var. Büyüyoruz, gelişiyoruz. Bu mağlubiyet üstünden inşa ederek, dersler çıkarırsak, gelecekte daha da gelişeceğiz.”

“SİZ MAÇI İZLEDİNİZ Mİ?”

Basın toplantısında gelen “Portekiz’in 10, Türkiye’nin 2 pozisyonu vardı. Ne diyeceksiniz?” sorusunu yanıtlayan Kuntz “Siz maçı izlediniz mi? Portekiz’den daha fazla şansımız oldu. İlk golü yedikten sonra uyandık. İkinci golü aptalca yedik. 3’lü oynadık, Portekiz çok orta yapıyor. Adam adama oyuna odaklanmadık. Portekiz deplasmanında 2-0’dan sonra bütün maçın kaderini değiştirme şansımız oldu. Bu takımla gurur duymalıyız. Letonya’da şansımız vardı ama bu maçta yoktu. Takımımla gurur duyuyorum. Türkiye’de kimse bu maçtan dolayı utanmamalı. Tabii ki eksiklerimiz var. Bu oyunun üzerine koyarak devam edeceğiz. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var” dedi.

“SADECE RONALDO’YA YOKTU”

Stefan Kuntz ayrıca “Maçı sadece Cristiano Ronaldo’ya karşı oynamadık. Birçok iyi şey yaptık. Savunmada üç tane yaş ortalaması genç oyuncumuz vardı. bu iyi bir şey” ifadelerini kullandı.

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