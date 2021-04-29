Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Süper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig’de 2021-21 sezonu başlangıç tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezonda Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig maçlarının başlangıç ve bitiş tarihleri duyuruldu.

Güncellenme: 15:24, 29/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig’de 2021-21 sezonu başlangıç tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig, TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig 2021-2022 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

Alınan karara göre; Süper Lig ve TFF 1. Lig; 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022 tarihinde sona ererken, TFF 1. Lig’de normal sezon 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Misli.com 2. Lig’de müsabakalar 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek.

Misli.com 3. Lig’de ise yeni sezon başlangıç tarihi ilerleyen günlerde belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.

İlginizi ÇekebilirSüper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maçlarının programı açıklandıSüper Lig'de 40, 41 ve 42. hafta maçlarının programı açıklandı
Futbol Spor Toto Süper Lig Süper Lig TFF Türkiye Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası
Yayınlanma Tarihi:15:17,