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Süper Lig’de küme düşen ilk takım Denizlispor oldu!

Sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 1-0 yenilen Denizlispor, Süper Lig'de bu sezon küme düşen ilk takım oldu. Denizlispor, 2 yıl sonra yeniden TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Güncellenme: 18:00, 02/05/2021
Spor HaberleriFutbol
Süper Lig’de küme düşen ilk takım Denizlispor oldu!

Süper Lig 39. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor deplasmanda Yukatel Denizlispor’a konuk oldu.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 72. dakikasında Braian Samudio’nun kafa golüyle 1-0 öne geçen Çaykur Rizespor, mücadeleyi bu skorla galibiyetle tamamladı.

Ligde galibiyet hasreti 10 maça çıkan ve 28 puanda kalan Denizlispor’un, ligin bitimine 3 maç kala küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig’de bu sezon küme düşen ilk ekip olan Denizlispor, 2010-11 ve 2018-19 yılları arasında TFF 1. Lig’de mücadele etmişti. Geçtiğimiz sezon başında Süper Lig’e dönen Ege temsilcisi, 2021-22 sezonunda TFF 1. Lig’de yer alacak.

Çaykur Rizespor ise, puanını 45’e yükselterek kümede kalma yolunda rahat bir nefes aldı. Denizlispor ligde kalan maçlarında Hatayspor (D), Galatasaray ve Fatih Karagümrük (D) ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise, bir sonraki maçında Yeni Malatyspor’u ağırlayacak.

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Yayınlanma Tarihi:17:58,