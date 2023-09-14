Trabzonspor Thiago Alcantara transferi için Liverpool’a teklif yaptı

Trabzonspor Thiago Alcantara transferi için Liverpool'a resmi teklif yaptı. Bordo mavili kulüp transfer döneminin kapanmasına saatler kala yaptığı müthiş hamle sonrası beklemeye geçti.

Sozcu.com.tr

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Trabzonspor Türkiye’de transfer sezonunun kapanmasına saatler kala müthiş bir hamle yaptı… Geçtiğimiz günlerde kadrosunu Nicolas Pepe, Onuachu ve Mendy gibi transferlerle güçlendiren Karadeniz ekibi son halkayı müthiş bir isimle tamamlamak istiyor. Bordo mavililerin hedefindeki o isim İspanyol Milli Takımı ve Liverpool’un yıldızı Tiago Alcantara…

Marek Hamsik’in ardından orta sahada dünyaca ünlü bir kalite ve tecrübe arayan bordo mavililer 32 yaşındaki Tiago Alcantara için Liverpool’a resmi teklifte bulundu. Trabzonspor’un Thiago’ya imza attırmak için 48 saatten az zamanı var. Zamanla yarışan bordo mavililer transfer dönemi kapanmadan tüm şartları zorlayarak yıldız oyuncuya formayı giydirmek istiyor.

TEKLİF YAPILDI, BEKLEMEYE GEÇİLDİ

Liverpool ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Alcantara’ya ve kulübüne cazip bir teklifte bulunan Trabzonspor beklemeye geçti. Oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık ve kiralık sözleşme şartları üzerinde görüşmeler devam ediyor ancak İngiltere’de transfer penceresi kapandığı için Liverpool kadrosunu çok da zayıflatmak istemiyor. Bu nedenle Trabzonspor’un işi oldukça zor ama imkansız değil.

Bordo mavililer Alcantara’ya tıpkı Nicolas Pepe’de olduğu gibi imza parasıyla ikna etmeyi düşünüyor. Direkt oynayabileceği bir takım isteyen İspanyol yıldız son saatlerin fırsat transferi olabilir.

TIAGO DEĞERLENDİRME KARARI ALDI

AS gazetesinin verdiği detaylara göre; Liverpool’dan ayrılmaya sıcak bakan Thiago, Trabzonspor kulübünün teklifini değerlendirme kararı aldı ancak İspanyol oyuncuya gelen farklı teklifler de var. Bordo mavili taraftarlar gelen haberlerin ardından heyecanlı bir bekleyişe geçti.

Son dönemde yapılan transferlerle yeniden bir hava yakalayan Trabzonspor’da taraftarlar sosyal medyada Tiago Alcantara bekleyişine geçti. Karadeniz temsilcisi, 15 Eylül Cuma günü sona erecek olan transfer dönemi öncesinde Thiago Alcantara gibi bir kaliteyi kadroya katarak büyük bir işe imza atmak istiyor.

BARCELONA-BAYERN MUNIH VE LİVERPOOL…

Kariyerindeki ilk profesyonel sözleşmeyi Barcelona’da imzalayan deneyimli orta saha, uzun yıllar Bayern Münih forması da giydi. Son olarak Liverpool’da oynayan Thiago’nun, kariyeri başarılarla dolu.

Thiago, Liverpool forması altında bu zamana dek 97 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu, İspanya Milli Takımı’nda da 46 kez görev alıp 2 gol kaydetti.