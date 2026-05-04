Avrupa’da kadınlar voleybolunun zirvesi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsilcilerimiz VakıfBank ile Eczacıbaşı arasında kıran kırana bir mücadele yaşandı ve kazanan sarı-siyahlılar oldu ve yedinci yıldızını da armasının üstüne işledi.

İtalyan devi Imoco’ya karşı 0-2’den geri dönen VakıfBank’ın bu karşılaşmaya da ekstra bir özgüvenle çıkacağı hiç kuşkusuz ortadaydı. Yazının başında ne kadar ‘kıran kırana’ desek de karşılaşma boyunca bariz bir üstünlüğü vardı Guidetti’nin takımının.

Eczacıbaşı, 3. set hariç bir direnç gösteremedi. Hücumdaki hatalar da sonun başlangıcı oldu.

BOSKOVIC'İN HASRETİ BİTTİ

VakıfBank’ta Boskovic 33 sayıyla, 26 sayılı Markova ile takımını sırtlayan isimler arasında yer alırken, yıllardır beklediği şampiyonluk sevinçlerine bu yıl ikincisini de ekledi.

Yılların hasretini bitirirken, MVP ödülünü de sonuna kadar hak etti.

VakıfBank’ta Boskovic ve Markova’nın rakip takımlar için korkutuculuğuna dikkat çekerek konuyu kapatalım.

Tabii bir nokta daha var ki, ‘Türk Finali’nin ev sahibinin, sezon başında yıldızlar karması kadrosuyla kupanın en güçlü adayı olarak görülen Fenerbahçe’nin olmasıydı.

FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ ŞART

Ancak bir nokta var ki, voleybol camiasından birçok kişinin dile getirdiği, CEV Şampiyonlar Ligi’nde formatın kesinlikle değişmesi gerekiyor.

Grup maçları asla zevk vermiyor, heyecan yerlerde. Voleybolun zirvesi denilen yerde, tribünler büyük oranda boş kalıyor.