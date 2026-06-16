Yasa dışı bahis ve kumar hastalığı ülkemizin geleceğini tehdit ediyor.



Gerçi bahis ve kumar oynatanlara ve oynayanlara karşı İçişleri Bakanlığı tarafından savaş açılmış durumda... Aralarında ünlü futbolcuların, kulüp yöneticilerinin ve hakemlerin bulunduğu çok sayıda sanık yakalandı ama bunlar buzdağının görünen yüzü gibi... Turpun büyüğü görünmüyor!



Gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çeken örgütlerin kökü derinlerde...



Türkiye’de kumar ve yasa dışı bahis çılgınlığı, kolay erişim ve ekonomik nedenlerle giderek büyüyen bir halk sağlığı ve güvenlik sorunu haline geldi.



Uzmanlara göre, bugün sokaktaki 10 gençten 8’i ya sanal bahis oynamıştır, ya da oynayan bir arkadaşı veya yakını vardır.



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Psikiyatrist- Psikoterapist ve Sinir Bilimi Uzmanı (Neuroscientist) Doç. Dr. Yalçın Güzelhan bu konu üzerinde uzun yıllardır çalışıyor.

“Son iki yılda bana en çok gelen hastalarım kumar ve bahis bağımlısı gençler” diyor ve ekliyor:



“Yasa dışı kumarın Türkiye’deki yıllık hacmi 56 milyar dolardır. Dünyadaki hacmi ise 1 trilyon 700 milyar dolar gibi muazzam bir para... Kumar ve bahis bağımlılığı mutlaka tedavi edilmesi gereken biyolojik bir hastalıktır. Sinir bilimine hâkim olan bir psikiyatri uzmanı, psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşan bir ekipten profesyonel yardım almak lâzım. Hem ilaç, hem psikoterapi ile tedavi gerekiyor.”



“İnsanlar neden bu kadar bağımlı oluyor?



“Eskiden kumar oynanacak yerler sınırlıydı... Kumarhanelere gitmek gerekiyordu. Şimdi herkesin cebinde ‘Akıllı telefon’ denilen bir kumarhane var!



Genetik yatkınlık da önemlidir ama esas olan günümüzdeki iletişim teknolojisidir. İnternet ve bilgisayar sistemleri hayatımızın her anında var. Bunlar beyinde bağımlılık oluşturuyor. Her şey denetimsiz olarak beyne girince etkilenen gençler kumara yöneltiyor.



Çocukluktan başlıyor bu işler... 5 ya da 6 yaşındaki çocukların eline telefonu verdiğinizde, onlar da ekranlarda kendilerini kumara yöneltecek programları izlediğinde, siz içeride mutfakta çalışırken ya da salonda otururken onları görmüyorsunuz. Çocuğun beyninde bu sistem çalışmaya başlıyor. Çocuk 12-13-14 yaşlarına gelince (alt yapı oluştuğu için) cep telefonuyla kumar oynamaya başlıyor. Daha sonra da felaketler ortaya çıkıyor.”



Peki, bunlara nasıl davranmak lâzım?”



“Anne ve babalara özellikle şunu söylüyorum: Sakın ola ki, çocuklara baskı yapmaya kalkmayın. Beyinde o sistem var. Nasıl öksürük biyolojik nedenden kaynaklanıyorsa bu kumar bağımlılığı da biyolojik nedenlerle meydana geliyor. Siz istediğiniz kadar baskı yapın, o çocuk ya depresyona girer ya da madde bağımlılığına sığınır. Mutlaka profesyonel yardım almak gerekir. Bilim böyle söylüyor.”



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İKTİDARIN PROJESİ



Ali Mahir Başarır...



CHP Grup Başkanvekili idi...



Yargı kararı ile CHP’nin başına getirilen Kayyum Başkan K.K. (Kılıçdaroğlu) onu görevden aldı, kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na verdi. Kurul Kılıçdaroğlu’nun adamlarından oluşuyor. İhraç kararı kesin!



Ali Mahir Başarır’la hiç tanışmadım. Fakat, onun siyasi çizgisini, Meclis’te ve TV’lerde yaptığı konuşmaları hep izledim.



Ali Mahir Başarır, CHP’nin yüz akı milletvekillerinden biridir. K.K.’nın kişisel kaprisi nedeniyle ihraç ediliyorsa, parti kendi ayağına kurşun sıkıyor demektir!



Kayyum Başkan K.K. işte bunu yapıyor! Çok yazık!



CHP Mersin Milletvekili olan Akli Mahir Başarır haklı olarak isyan ediyor ve: “Demek ki, Kılıçdaroğlu’nun görevi bitmemiş... Ya da bizim bitmeyecek çilemiz varmış. Öyle algılıyorum. Kemal Bey (Kılıçdaroğlu) maalesef çok kötü bir projeymiş!” diyor.



Ali Mahir Başarır bu sözleriyle K.K.’nın iktidarın bir projesi olduğunu anlatmak istiyor. Haksız mı?



Hayır! Sonuna kadar haklı. Nezaket gösterip daha fazla bir şey söylemiyor!



GÜNÜN SÖZÜ



Akrep kötülüğünden değil, yaradılışı öyle olduğu için sokar!





