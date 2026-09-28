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UEFA’nın hazırlık maçları yerine getirdiği format olan Uluslar Ligi’nin milli maçlara bir rekabet getirdiği ortada. Futbolcular yoğun programa isyan etse de izleyiciler olarak keyifli maçlar izliyoruz.

A Milli Takımımızda tarihinde ilk kez A Ligi’nde yer aldı. Bu klasman ay-yıldızlıların kendisinden üst seviye takımlarla test etmesini sağlayacak.

Bununla birlikte Uluslar Ligi, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılım için önemli bir yer tutuyor. A Milli Takımımız, henüz kurası çekilmeyen EURO 2028 Elemeleri’nde başarısız bir sonuç alması durumunda, Uluslar Ligi’nde alacağı sonuçlarla şampiyona gitmek için ayrı bir yol açabilir.

EURO 2028’e İngiltere, Galler, İrlanda Cumhuriyeti ve İskoçya ev sahipliği yapacak. Ancak bu turnuvaya özel hiçbir ev sahibi şampiyona direkt katılım sağlayamayacak yani bu ülkelerde elemelerden geçmek zorunda.

6 Aralık’ta çekilecek kura çekimindeki torbalar Uluslar Ligi’ndeki sonuçlara göre şekillenecek. A Milli Takımımız grubunu ilk 3’te bitirirse 1. torbada yer alacak. Elemelerde 12 grup olacak. Gruplarını lider bitiren 12 takım ve en iyi 8 grup ikincisi doğrudan EURO 2028’e gidecek. Toplam 20 takım gruplar sonucunda belirlenirken, kalan 4 bilet ise play-offlar sonucunda belirlenecek. En kötü 4 grup ikincisi ve Uluslar Ligi’nden gelecek 4 takım finallere gitmek için baraj maçı oynayacak.

O yüzden Uluslar Ligi’nde her maç milli takımımız için çok önemli.