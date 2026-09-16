“Lânet olsun!” deyip artık bu konuya girmemek istiyordum ama okurlarımdan öyle mesajlar geldi ki bunlar üzerimde ağır bir baskı oluşturdu. “Yazmazsam olmaz!” diyerek, daha önce defalarca eleştirdiğim konuyu bir kez daha yazmaya mecbur hissettim kendimi... Katiller çetesi PKK’nın Kurucu Önderi ilan edilen ve kendisine statü verilen Abdullah Öcalan’dan ve onun eli kanlı teröristlerinin affından söz ediyorum. Gerçek olan şu: Toplumda teröristlerin affına büyük tepki var. Şehit aileleri doğal olarak tepkili... Kalpleri yaralı, bağırları yanık, şehit verdikleri evlâtlarının acısıyla kavrulan talihsiz insanların tepkili olmamaları mümkün değil.... Onlar tabii ki, teröristlerin serbest bırakılmalarına karşılar... “Tepkililer” derken sıradan yurttaşlardan, sokaktaki vatandaşlardan bahsediyorum. Anketler de bunu net olarak gösteriyor zaten... ★★★ Hal böyleyken bir de, rahat etsin, huzur içinde yaşasın, misafirlerini ağırlasın, çiçekli büyük bahçede dolaşıp hava alsın diye Öcalan’a İmralı Adası’nda iki katlı, villa tipi lüks bir konut yaptılar, iyi mi? Yemyeşil bitkilerle dolu 500 metrekare bahçesi, 250 metrekare kapalı alanı ve her türlü konforu olan bir konut bu. ★★★ Öcalan için kimin parasıyla yapıldı bu villa? Tabii ki, devletin parasıyla... Peki, devletin parası nedir? Bu milletin vergileri... Adam her türlü kötülüğü, her türlü melaneti yaptı, teröristlerin tuzağına düşen Mehmetçik’leri kurşuna dizdirdi, 50 bine yakın insanımızın katledilmesine sebep oldu... Şimdi ona milletin paralarıyla konforlu bir villa yapıldı. Nasıl bir iştir bu? Allah’tan reva mı? ★★★ Tüm bu olanlara vatandaşlar ne diyor? Her yandan tepki yağıyor tabii... Sosyal medyada, feryatlardan, sert tepkilerden geçilmiyor. Gazetelerde yayınlanan haberlerden vatandaşların, “Binlerce Mehmetçik’in katiline bizim vergilerimizle villa yapılmasını kabul etmiyoruz ve bunu yapanlara hakkımızı helâl etmiyoruz!” dediklerini öğreniyoruz. Vatandaşlar, Abdullah Öcalan’ın bir süre sonra tamamen serbest bırakılacağı düşüncesinde! ★★★ Pakize Akbaba adında bir şehit anası... Gazetelere haber oldu... Yüreği yaralı bu dertli anne: “Benim oğlum 2 metrekare mezarda, Terörist başı 250 metrekarelik villada... Cennet anaların ayaklarının altında dediler, biz cehennemi yaşattılar” diye haykırmış! Bunların her biri trajedi... Daha ne diyelim bilmem ki! Alzheimer’de bir umut! Geçen çarşamba günü “İnsanlığın baş belası Alzheimer” başlıklı yazım binlerce kilometre öteden, Avrupa ve Amerika’dan ses getirdi. Bu dertten mustarip olan o kadar çok insan varmış ki, anlatmak mümkün değil... Gelen çok sayıda mesajlardan biri Atatürkçü Düşünce Dünya Platformu Başkan Yardımcısı İlknur Boray’a ait... Amerika’da yaşayan İlknur Boray, kuruluşun Londra’daki Genel Başkanı Jale Özer’e iletmiş, o da bana bildirdi. İlknur Boray eşini Alzheimer hastalığından kaybetmiş. Hafızası tamamen yok olan kocasına tam 5 yıl bebekler gibi bakmış... Bu hastalığın nasıl bir bela olduğunu yakından görmüş, yaşamış... Bu konuda çok hassas olduğu için şimdi, Alzheimer hastalığı ile mücadeleye çok önem veriyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. Alzheimer için uzun araştırmalar ve hastalar üzerinde yapılan deneylerden sonra 2025 yılının Haziran ayında Amerika ve İngiltere’de hammaddesi “donanemab” olan yeni bir ilacın doktor reçetesiyle satışına onay verilmiş... Ancak bu ilaç, erken teşhisle hastalığın ilk evrelerinde kullanılırsa etkisini gösteriyormuş. İlaç kesin tedavi sağlamıyor, hafıza ve bilişsel kaybı geri döndürmüyor ama hastalığı yüzde 35’e varan oranda yavaşlatıyor, ilerlemesini önlüyormuş. İlknur Boray, “Hasta yakınlarının, ABD ve İngiltere’de onaylanan bu ilacı, hastalarını tedavi eden doktorlarıyla konuşmalarında fayda var” diyor. GÜNÜN SÖZÜ Nerede aşırı güç varsa orada adalet zayıftır!