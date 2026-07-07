Fenerbahçe'de kongre üyeleri bir karar verdi. Sayın Aziz Yıldırım tam 8 yıl sonra 20 yıllık mirasını devraldı. Rakibinin 'dünya yıldızları' vaadi ile geldiği kongrede, hem de yalnızca 2 vaat ile. Biri 22 Haziran'a kadar bitecek 6 transfer (bunların ikisi forvet), diğeri ise sezon sonu şampiyonluk.

Vedat Muriqi, halihazırda Sadettin Saran ve yönetiminin el sıkıştığı isimlerdendi. Yeni yönetimin ilk transferi de 22 Haziran öncesi Muriqi oldu. Ancak seçimden önce "Pazartesi İstanbul'a geleyim" diyen, anlaşmanın çoktan sağlandığı belirtilen diğer forvet ikinci kamp etabı başlamasına rağmen ortada yok. Avusturya kampı öncesinde Ake transferi tamamlanırken 6'da 2 ile yola devam ediliyor.

Fenerbahçe'nin yeni futbol aklı Oğuz Çetin, seçimden önce 'tüm planlarımız' hazır diyerek taraftara çiçekler saçmıştı. Gelinen noktada anladık ki, her şey 'zaten yabancı kuralını değiştiririz' düşüncesine güvenilerek planlanmış. TFF, uzun yıllar sonra istikrarlı davranıp, kendi doğrusunun arkasında durunca yeni yönetim fazla öz güvenin kurbanı oldu. Meğer aylarca hazırlanan plan +4 kontenjanına dahil olan ve talibi olan oyuncuları satıp, kadroyu o bütçeyle inşa etmekmiş.

Bir de 'kulübün kasasında para yok' haberleri dört koldan pompalanıyor. Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu seçim öncesinde ekranlara çıkarak "Yeni yönetim kurulumuz, isterse Kylian Mbappe'yi alır! Öyle bir gücümüz var!" diyerek adeta gövde gösterisi yapmıştı.

Sadettin Saran ve ekibi aday olan isimlere sunum yaparak, seçim öncesinde kulübün tüm gelir giderini açıklamıştı. Kulübün mali durumunu zaten bilen bir yönetim, para yok bahanesinin arkasına sığınamaz. Sayın Aziz Yıldırım'ın 24 Haziran 2021'de "Para yok diyorsan bırak kardeşim. Parası olan gelir." sözleri tam da bu duruma ışık tutuyor. UEFA'dan gelen para cezasının da 11, 12 ve 13. maddelerin vetosu ile ilişkili olduğu gerçeği de gün gibi ortada.

Şimdi transferlerin bu konulardan sebep yapılamıyor olduğunu söylemek, yalnızca taraftarın güvenini sarsar. Bir nesil, verilen sözlerin tutulduğu 10 yılı da, verilen sözlerin havada kaldığı bir başka 10 yılı da gördü ve yaşadı. 20 yıllık sürecin her aşamasına hakim olanlar, beklentisini düşük tutarak, kendini garantiye alıyor.

Ancak yeni nesil Sayın Aziz Yıldırım'ın aksiyonlarına ve yönetim yöntemlerine pek aşina değil. Hatırlatmak isterim; bir nesil aylarca Ben Arfa, Cardozo ve daha nicelerini beklerken, hiçbirine kavuşamadığı zamanlar oldu. Sosyal medyada x ismi istiyoruz diye yangın da yapsanız, bu durumun pek de bir faydası olmayacaktır. Çünkü bilen bilir mevcut yönetim, kendi bildiğinden asla şaşmayacaktır.

Genel tabloyu yorumlamak için belki erken. Ama bir gerçek de var. Transfer vaatleri bile haftalarca sapma yaşarken, şampiyonluk vaadi ne kadar hayal kurdurabilir, gelin orasını siz düşünün...