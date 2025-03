İlk 45 dakika gösterdi ki Galatasaray’a bu maçtan ekmek çıkmaz. Zaten ilk yarıda Fenerbahçe ipi çekti. Sarı-lacivertlilerde top daha fazla kalıyor ve rakibe karşı daha etkili oluyorlar. Sebebi basit. Dzeko ve Tadic olmayınca takım süratli oynuyor, herkes boşa çıkıyor. Herkes boşa çıkınca da top atılacak adam sayısı artıyor ve kaliteli oyuncular işi çabuk bitiyor.

Ne olursa olsun Fenerbahçe’nin ilk 11’inde Dzeko-Tadic-Talisca üçlüsünden mutlak surette Talisca olmalı. Çünkü çok yönlü bir oyuncu. Her an her şeyi yapabiliyor ve iyi de mücadele ediyor. Bodrum’un as kalecisi cezalı, diğer iki kalesici de sakat olunca iş 18 yaşındaki dördüncü kaleciye düştü. Bir golde hatası var, diğerlerinde bir şey yapamazdı. Bu maçı kaleciye yıkmak ayıp olur. Onun da bu yaşta bu hatayı yapma hakkı var. Yıllarca tecrübeli kalecilerin nelerini gördük. Bodrum’un rakibi Fenerbahçe değil. Onlar düşme adayı takımlarla mücadele edecek.

Hakem için de çok kolay bir maç geçti. İlk penaltıda VAR’ın olayı zordu. Çünkü çekim çok kötüydü. Onun için de uzun sürdü. VAR çağırmakta haklıydı bence karar da doğruydu. Zaten VAR bu pozisyonlar için var. Oğuz Aydın’ın gidişatı iyi. İnşallah bozulmaz. Bizler pompayı fazla basıyoruz bazen. Ama televizyondan görüldüğü kadarıyla pek de bozulacak birine benzemiyor. İnşallah yanılmayız.

Aslında Bodrum takımının düşme hattında olmaması gerekirdi. İlk teknik direktörü değiştirmeleri, sonra Volkan’ın gelmesi. Bir türlü dikiş tutmadı. Bu teknik adam doğruyu buldu. Çünkü Bodrum takımının özelliği iyi defans yapıp, çabuk kontratağa çıkması. Yani teknik adamın kadroya göre oynatması gerekirdi. Volkan yapamadı. Bu maçtan Galatasaray’a ekmek çıkmadı ama bakalım Beşiktaş-Galatasaray maçından Fenerbahçe’ye ekmek çıkacak mı?

Not 1: Maç başlamadan sahaya kağıt parçaları atıldı. Birileri çıkıp da bu kağıtları temizlettiremedi. Zaten Türk futbolu görsel olarak kötü. Hiç olmazsa sahaları toparlayalım.

Not 2: Bodrum’un son teknik adamı geldikten sonra iyi işler yaptı tamam ama bu maçta tuhaf işler yaptı. En iyi dört oyuncusunu ilk 11’de oynatmadı. Sebebini sormuşlar, cevap daha da enteresan.

Milli takımdan döndükleri için yorgunlarmış. Yesinler seni ve bahaneni kardeş. Zaten kafalar çok karışık. Milletin aklını daha da fazla karıştırmayın.