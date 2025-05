Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) mevzuatını gerekçe gösterip 16 Nisan 2025’te, Deniz Mekânsal Planlaması Haritası yayımladı. Haritada belirtilen alanların büyük bir kısmı Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki egemenlik hakları ile deniz yetki alanlarını ihlal ediyor.

Yunanistan, Ege Denizi’nde 2004’ten itibaren işgal ettiği 20 Türk adası ve 2 Türk kayalığının deniz yetki alanlarını da kendi egemenlik sınırları içinde gösterdi. Girit Adası etrafında işgal ettiği Küçük Çuha, Dhia, Dionisades, Gavdos, Gaidhouronisi ve Koufonisi adalarının batı, kuzey ve güney istikametindeki kıta sahanlıklarını da kendi kıta sahanlığı olarak göstermesi dikkat çekiyor.

YUNANİSTAN’IN YAPTIĞINA BAKIN!

Yunanistan, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou’nun, Girit Adası ile Mora Yarımadası’nın güneyindeki petrol ve doğalgaz (hidrokarbon) aramaları için imzaladığı uluslararası ihale/satış kararını, 1 Mayıs 2025’te onayladı. Söz konusu ihale ilanı, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi (Official Journal of the European Union)’nde 90 gün süre ile yayımlanacak.

Yunanistan’ın işgal ettiği Küçük Çuha, Gavdos, Gaidhouronisi ve Koufonisi adalarının kıta sahanlıklarını da ihaleye/satışa çıkarması konusunda iktidardan henüz bir açıklama olmadığını belirten Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri ve Kutlu Parti Güvenlik Politikaları ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli kurmay Albay Ümit Yalım, şunları söyledi:

TÜRKİYE DIŞLANIYOR

“AB, tüm resmi dokümanlarında Türk Kıta Sahanlığını kısıtlı olarak yayımlamaya devam ediyor. AB ve Yunanistan, Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan egemenlik haklarını yok sayarak, Türkiye’yi Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’den dışlamaya çalışıyor.

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi de, Yunanistan ile eş zamanlı olarak Türkiye Deniz Mekânsal Planlaması Haritası yayımladı. Yunanistan, deniz yetki alanlarında hem Ana Kıtayı hem de Adaları hesaba katarken Ankara Üniversitesi haritayı her iki ülkenin ana kıtalarını göz önüne alarak hazırlamış. Haritada, Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki Deniz Yetki Alanları eksik olarak gösterilmiş, Türkiye’nin Deniz Yetki Alanlarının önemli bir bölümü haritada Yunanistan’a terk edilmiş.”

YUNANİSTAN’A BIRAKILAMAZ

Kuzey Ege Adalarının hukuki statüsü, altı büyük devlet kararıyla Gökçeada, Bozcaada ve Meis Adası Osmanlı Devleti’ne geri verildi, Yunanistan’a, işgali altında bulundurduğu Taşoz, Semadirek, Limni, Midilli, Sakız, Sisam, Ahikerya, İpsara ve Bozbaba olmak üzere toplam 9 adanın egemenliği değil, sadece kullanma hakkı yani zilyetlik hakkı tanındı.

Adaların egemenliği Osmanlı Devleti’nde kaldı. Ümit Yalım, “Bu adaların egemenliği, mülkiyeti ile adaların karasuları, bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgeleri ve hava sahası Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir. Türkiye’nin deniz yetki alanları, Yunanistan’a bırakılamaz” dedi.

220 BİN KİLOMETREKARELİK KITA SAHANLIĞI

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) Yunanistan ile eş zamanlı olarak Türkiye Deniz Mekânsal Planlaması Haritası yayımladı. Her iki ülkenin ana kıtaları göz önüne alınarak hazırlanan haritada Türkiye’nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki Deniz Yetki Alanlarının eksik olarak gösterildiğini öne süren Ümit Yalım, şunları söyledi:

“2 Temmuz 1974’te, Türk Deniz Kuvvetleri, Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ecevit-Erbakan Koalisyon Hükümeti’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na verdiği ruhsat sahalarını gösteren ve Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün imzasıyla yayımlanan haritada, Ege Denizi Türk Kıta Sahanlığı’nın batı sınırı 24. boylam’dan geçirilmiştir. Ankara Üniversitesi DEHUKAM’ın 16 Nisan 2025’te yayımladığı haritada, Ege Kıta Sahanlığı sınırımız 1 Boylam (85 Km.) geri çekilerek 25. Boylamdan geçirilmiştir. Ankara Üniversitesi DEHUKAM, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti’nin 1974 yılında bütün dünyaya deklare ettiği Ege Denizi Türk Kıta Sahanlığı’nın önemli bir bölümünü Yunanistan’a terk edilmiştir.”

Yalım, “Yayımlanan harita ile Ege Denizi’nde 30.000 Km2, Doğu Akdeniz’de 190.000 Km2 olmak üzere toplam 220.000 Km2 Türk Kıta Sahanlığı Yunanistan’a terk edilmiştir. Türkiye Deniz Mekânsal Planlaması Haritası, deniz yetki alanlarında, hem Ana Kıtayı hem de Adaları hesaba katarak yeniden düzenlenmelidir” dedi.

DEHUKAM’IN GÖRÜŞÜ

Ankara Üniversitesi DEHUKAM Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Yücel Acer, Yalım’ın iddiasıyla ilgili olarak SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Ege denizinde karşı tarafa verilen kıta sahanlığı alanları yok. Çünkü, iki devletin ana karaları arasındaki açık deniz alanları Türkiye’nin kıta sahanlığı olarak tespit edilmiştir. Aidiyeti Yunanistan’a verilmemiş adacıklar konusunun bu haritayla bir ilişkisi yok. Zira, karasuları çok genel gösterilmiştir. Doğu Akdeniz’de de haritamıza göre karşı tarafa verilen bir kıta sahanlığı yok. Zira, Türkiye’nin 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletler Kıta Sahanlığındaki resmi haritadaki sınırı takip etmektedir.”

Ümit Yalım’ın bu duyarlılığı, çabaları bazılarını kızdırsa da, o yolundan dönmüyor.