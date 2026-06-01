Ligler bittiğinde, yaz aylarının en sevilen gündemi transfer sezonu olur. Hiç sekmez, gazete manşetlerinde yıldızlar havada uçuşur.

Hayaller bazen -Osimhen transferinde olduğu gibi- gerçeğe dönüşür ya da suya düşer, Fenerbahçe'nin Lookman'a olan ilgisi gibi.

Taraftarlar yatıp kalkıp sosyal medyada, gazete manşetlerinde transfer haberlerine bakar.

Gerçekleşenler, gerçekleşmeyenler, transfer çalımları... Heyecanlıdır işte transfer sezonları.

Heyecanla beklenip gelenlerin birçoğu da bekleneni veremez çoğu zaman. Haydi bakalım sosyal medyada bir linç tufanı.

Ödenen bonservisler, maaşlar astronomik boyutlara ulaştı artık. Ben de daha önceki köşe yazılarımda bu olayın sürdürülebilir olmadığını defalarca dile getirdim. Çünkü Süper Lig şampiyonluğu için kurulan kadrolara harcanan bu paralar ziyandan ibaret gelirdi. Artık ben de bıraktım.

Fenerbahçe'si Galatasaray'ı Beşiktaş'ı... Yıldızları tutup indirin bakalım Türkiye'ye.

Madem elimizde -tartışmalı da olsa- bir spor kaldı. Biraz da transferlere heyecanlanalım.

Tutacak başka dalımız mı kaldı?