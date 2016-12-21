Avrupa İslam Üniversite’sinde ‘yolsuzluk’ gözaltıları

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan ve ilahiyat eğitimi veren Avrupa İslam Üniversitesi'nin 3 üst düzey yöneticisi, "sahtecilik, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla" gözaltına alındı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan ve ilahiyat eğitimi veren Avrupa İslam Üniversitesi'nin 3 üst düzey yöneticisi, "sahtecilik, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla" gözaltına alındı.

Vergi İnceleme ve Soruşturma Bürosu (FIOD), okulun geçmişe dönük bütün hesaplarını incelemeye aldı. Avrupa İslam Üniversitesi yöneticilerinin mal varlıklarına da el konuldu.

Rotterdam İslam Üniversitesi bünyesindeki anlaşmazlıklar sonrası ayrılanların kurduğu Avrupa İslam Üniversitesi, meslek yüksek okulu statüsünde hizmet veriyor.

AD gazetesinde yer alan habere göre Prof. Dr. Nedim Bahçekapılı’nın rektörü olduğu okul, ciddi yolsuzluk suçlamaları ile karşı karşıya.

FIOD müfettişleri tarafından yapılan baskın ve hesaplardaki inceleme sonucu, Avrupa İslam Üniversitesi’nin 3 üst düzey yöneticisi polis tarafından gözaltına alındı.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre; savcılık, gözaltına alınan kişilerin kimliğine ilişkin bilgi vermedi.

Organize suçlara bakan savcılığın açıklamasına göre, gözaltına alınan okul yöneticileri kara para aklama, dolandırıcılık ve sahtecilikle suçlanıyor.

Savcılığa göre, Avrupa İslam Üniversitesi yöneticileri, okula yapılan bağışlar karşılığında ödenen gerçek rakamın çok üzerinde makbuz kesti.

Okulun, haksız yere yaklaşık 8,5 milyon euro vergi iadesi talep ettiği belirlendi.

Yöneticilerin mallarına el kondu

Böylelikle Avrupa İslam Üniversitesi’nin, vergi dairesinden elde edilen haksız kazanç ile imam eğitiminin finanse ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan 3 yöneticiye ait 87 bin euro nakit para, kredi kartları, banka hesapları, ziynet eşyaları ve otomobillere el kondu.

Hollanda Vergi İdaresi, okulun geçmişe dönük bütün hesaplarını kontrol etme kararı aldı.

Hollanda’da vergi kaçakçılığı en ciddi suçlar arasında yer alıyor.

Avrupa İslam Üniversitesi’nin internet sitesinde akademik düzeyde eğitim verdiği belirtiliyor.

Ancak AD gazetesi, okulun üniversite akreditasyonu bulunmadığını belirtti.

İlahiyat eğitim veren kuruluşun, meslek yüksek okulu statüsünde bulunduğu ve devlet yardımı almadığı bildirildi.

Avrupa İslam Üniveristesi, Rotterdam İslam Üniversitesi bünyesindeki anlaşmazlıklar üzerine ayrılan ekip tarafından 2001 yılında kuruldu.

Kurucu Rektör Prof. Dr. Süleyman Ateş, 2002 yılında bu görevi Prof. Ahmed Bağdadi’ye devretti.

Avrupa İslam Üniversitesi Rektörlüğü’nü 2003 yılından bu yana Prof. Dr. Nedim Bahçekapılı yürütüyor.