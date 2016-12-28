Dolarda son durum! Dolar ne kadar oldu?

Bankacılar yeni yıl öncesi yatırımcıların risk almak istememeleri nedeniyle piyasalarda hacimlerin oldukça düştüğüne dikkat çekerken, yurtiçinde başta anayasa değişiklik çalışmaları ve Suriye olmak üzere siyasi ve jeopolitik gelişmeler izleniyor.
Dün saat 16:50’de 3.5235/3.5244 seviyesinde olan dolar/TL , bu sabah saat 08:57’de 3.5265/3.5265 seviyesinde. Dün aynı saatte 3.6015/3.6026 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.6105/3.6109; 3.6794/3.6811 seviyesindeki euro/TL ise 3.6945/3.6954 seviyesindeydi.
AKP ve MHP’nin uzlaşısıyla Meclis’e sunulan ve başkanlık sistemini öngören anayasa
değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediliyor. Şu ana kadar 21 maddelik
teklifin içinden beş madde kabul edilirken, yedek milletvekilliğini içeren madde metinden
çıkarıldı. Görüşmeler bugün devam edilecek. AKP’nin teklifin komisyon görüşmelerini en son Cuma
gününe kadar bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
Öte yandan Suriye’de sınır ötesi operasyon yürüten TSK’nın El Bab’a yönelik Özgür Suriye
Ordusu unsurları ile operasyonları devam ederken, geçen hafta bu bölgede düzenlenen saldırılarda
16 asker hayatını kaybetmiş; TSK’nın düzenlediği hava operasyonları ve ateş destek vasıtaları
ile düzenlenen saldırılarda da Bab bölgesinde operasyonun başlamasından bu yana yüzlerce İD
mensubunun öldürüldüğü duyurulmuştu.
Dolar, başkan seçilen Donald Trump yönetiminde ABD ekonomisinin büyüyeceği ve Fed’in gelecek
yıl bu yıla kıyasla daha fazla sayıda faiz artırımına gideceği beklentisini destekleyen güçlü
ABD verilerinin ardından yen karşısında değer kazandı.
Daha önce gelecek yıl iki defa faiz artırımı öngören Fed, 14 Aralık’ta sona eren
toplantısında 2017 yılında üç defa faiz artırmayı öngördüğünü açıklamıştı. ABD’de dün açıklanan
tüketici güveni verisi merkez bankasının gelecek yıl öngördüğü gibi daha fazla sayıda faiz
artırımı yapacağı beklentisini destekliyor.
Ham petrol fiyatları ise üretici ülkelerin 2017 başında anlaştıkları üretim kesintilerine
başlayacakları ve piyasada arzın daralacağı beklentisiyle dün kaydettiği yüzde 1.7 kazanımı
korudu.