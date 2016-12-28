Yurtdışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden olurken, dolar/TL'de de sakin bir seyir söz konusu.

Dolarda son durum! Dolar ne kadar oldu?

Yurtdışında yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte yatırımcıların yeni pozisyon almaktan kaçınmaları piyasada hacimlerin düşmesine neden olurken, dolar/TL'de de sakin bir seyir söz konusu.

Bankacılar yeni yıl öncesi yatırımcıların risk almak istememeleri nedeniyle piyasalarda hacimlerin oldukça düştüğüne dikkat çekerken, yurtiçinde başta anayasa değişiklik çalışmaları ve Suriye olmak üzere siyasi ve jeopolitik gelişmeler izleniyor.

Dün saat 16:50’de 3.5235/3.5244 seviyesinde olan dolar/TL , bu sabah saat 08:57’de 3.5265/3.5265 seviyesinde. Dün aynı saatte 3.6015/3.6026 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 3.6105/3.6109; 3.6794/3.6811 seviyesindeki euro/TL ise 3.6945/3.6954 seviyesindeydi.

AKP ve MHP’nin uzlaşısıyla Meclis’e sunulan ve başkanlık sistemini öngören anayasa

değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu’nda görüşülmeye devam ediliyor. Şu ana kadar 21 maddelik

teklifin içinden beş madde kabul edilirken, yedek milletvekilliğini içeren madde metinden

çıkarıldı. Görüşmeler bugün devam edilecek. AKP’nin teklifin komisyon görüşmelerini en son Cuma

gününe kadar bitirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Öte yandan Suriye’de sınır ötesi operasyon yürüten TSK’nın El Bab’a yönelik Özgür Suriye

Ordusu unsurları ile operasyonları devam ederken, geçen hafta bu bölgede düzenlenen saldırılarda

16 asker hayatını kaybetmiş; TSK’nın düzenlediği hava operasyonları ve ateş destek vasıtaları

ile düzenlenen saldırılarda da Bab bölgesinde operasyonun başlamasından bu yana yüzlerce İD

mensubunun öldürüldüğü duyurulmuştu.

DIŞ PİYASALAR

Dolar, başkan seçilen Donald Trump yönetiminde ABD ekonomisinin büyüyeceği ve Fed’in gelecek

yıl bu yıla kıyasla daha fazla sayıda faiz artırımına gideceği beklentisini destekleyen güçlü

ABD verilerinin ardından yen karşısında değer kazandı.

Daha önce gelecek yıl iki defa faiz artırımı öngören Fed, 14 Aralık’ta sona eren

toplantısında 2017 yılında üç defa faiz artırmayı öngördüğünü açıklamıştı. ABD’de dün açıklanan

tüketici güveni verisi merkez bankasının gelecek yıl öngördüğü gibi daha fazla sayıda faiz

artırımı yapacağı beklentisini destekliyor.

Ham petrol fiyatları ise üretici ülkelerin 2017 başında anlaştıkları üretim kesintilerine

başlayacakları ve piyasada arzın daralacağı beklentisiyle dün kaydettiği yüzde 1.7 kazanımı

korudu.