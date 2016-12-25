Zenginler ligine reformlarla çıkılır

59 ülkenin yer aldığı orta gelir grubuliginin “üst” sıralarında bulunan Türkiye’nin hedefinde 28 üyeli yüksek gelir grubuna çıkmak var.

Türkiye'nin içinde yer aldığı gelişen piyasa ülkeleriyle gelişmiş ülkeler arasındaki zenginlik farkının kapanması sorunu, bir uluslararası kurumun raporuna daha konu oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma

Örgütü'nün (OECD) “Küresel Kalkınma Perspektifleri 2017” raporunda, 2008'deki ekonomik krizi takip eden yılda gelişen ülkelerin büyüme hızı yüzde 3.5'i bulurken, gelişmiş ekonomilerin toplamda yüzde 3.4 küçüldüğüne dikkat çekildi.

GELİR SEVİYESİ DÜŞÜK

Raporda, buna rağmen düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki gelir uçurumunun giderilemediğine dikkat çekilerek, “Örneğin Kolombiya, Peru, Tayland ve Türkiye 1990 ile 2014 arasında OECD ülkeleriyle gelir uçurumunu yüzde 10 kıstı ama bu ülkelerdeki gelir seviyesi hâlâ

OECD ortalamasının yüzde 40 altında” denildi. Uzmanlar, 2030'a ilişkin 4 ayrı senaryo kurguladı.

1. Zenginleşmenin yavaşlaması: Çin, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde büyümenin 2000'li yıllara göre yavaşlaması önümüzdeki yıllarda da sürebilir.

2. Hedeflerin tutturulması: Yoksulluğun azaltılmasından gıdaya kadar 17 başlıkta BM çatısı altında belirlenen hedefler uçurumu daraltır. Bu sayede, bugün üst-orta gelir grubundaki Türkiye, Çin, Kolombiya, Kosta Rika gibi ülkeler yüksek gelir grubuna tırmanabilir.

3. Krizden çıkılamayabilir: 2008'de başlayan kriz, bu defa gelişmekte olan ülkeleri vurabilir.

4. Otomasyon felaketi: Endüstri 4.0 ile birlikte hızlıca otomasyona geçilmesi, işgücü piyasalarını altüst

edebilir.