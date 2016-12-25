Zenginler ligine reformlarla çıkılır

Türkiye'nin içinde yer aldığı gelişen piyasa ülkeleriyle gelişmiş ülkeler arasındaki zenginlik farkının kapanması sorunu, bir uluslararası kurumun raporuna daha konu oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü'nün (OECD) “Küresel Kalkınma Perspektifleri 2017” raporunda, 2008'deki ekonomik krizi takip eden yılda gelişen ülkelerin büyüme hızı yüzde 3.5'i bulurken, gelişmiş ekonomilerin toplamda yüzde 3.4 küçüldüğüne dikkat çekildi.
Raporda, buna rağmen düşük ve orta gelir grubundaki ülkelerle gelişmiş ülkeler arasındaki gelir uçurumunun giderilemediğine dikkat çekilerek, “Örneğin Kolombiya, Peru, Tayland ve Türkiye 1990 ile 2014 arasında OECD ülkeleriyle gelir uçurumunu yüzde 10 kıstı ama bu ülkelerdeki gelir seviyesi hâlâ
OECD ortalamasının yüzde 40 altında” denildi. Uzmanlar, 2030'a ilişkin 4 ayrı senaryo kurguladı.
1. Zenginleşmenin yavaşlaması: Çin, Rusya ve Brezilya gibi ülkelerde büyümenin 2000'li yıllara göre yavaşlaması önümüzdeki yıllarda da sürebilir.
2. Hedeflerin tutturulması: Yoksulluğun azaltılmasından gıdaya kadar 17 başlıkta BM çatısı altında belirlenen hedefler uçurumu daraltır. Bu sayede, bugün üst-orta gelir grubundaki Türkiye, Çin, Kolombiya, Kosta Rika gibi ülkeler yüksek gelir grubuna tırmanabilir.
3. Krizden çıkılamayabilir: 2008'de başlayan kriz, bu defa gelişmekte olan ülkeleri vurabilir.
4. Otomasyon felaketi: Endüstri 4.0 ile birlikte hızlıca otomasyona geçilmesi, işgücü piyasalarını altüst
edebilir.