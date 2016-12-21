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Aykut Erdoğdu: Bedeli çok ağır olacak

CHP'li Aykut Aydoğdu, dün akşam attığı tweet sosyal medyada büyük ses getirdi. Erdoğdu hükümete yönelik yazdığı tweet'inde 'Bedeli çok ağır olacak' dedi.
11:3321 Aralık 2016
Gündem
Aykut Erdoğdu: Bedeli çok ağır olacak
CHP'li Aykut Aydoğdu, dün akşam attığı tweet sosyal medyada büyük ses getirdi. Erdoğdu hükümete yönelik yazdığı tweet'inde 'Bedeli çok ağır olacak' dedi.

CHP'nin İstanbul vekili Aykut Erdoğdu, dün akşam Twitter'dan ‘Türkiye'nin özeti' minvalindeki tweeti'yle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Erdoğdu, AKP'nin olayların üstünü örtmek için kılıf hazırladığını ima eden tweet'ini ‘Bedeli çok ağır olacak' diyerek bitirdi. İşte Erdoğdu'nun attığı tweet:

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