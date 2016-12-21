Aykut Erdoğdu: Bedeli çok ağır olacak

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CHP'nin İstanbul vekili Aykut Erdoğdu, dün akşam Twitter'dan ‘Türkiye'nin özeti' minvalindeki tweeti'yle sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Erdoğdu, AKP'nin olayların üstünü örtmek için kılıf hazırladığını ima eden tweet'ini ‘Bedeli çok ağır olacak' diyerek bitirdi. İşte Erdoğdu'nun attığı tweet:
İhaneti Başkanlık… Bölünmeyi zenginlik… Teslimiyeti diplomasi diye yutturmaya çalışıyorlar… Bedeli çok ağır olacak…
— Aykut Erdoğdu (@aykuterdogdu) 20 Aralık 2016