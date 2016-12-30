Elektrik kesintisi çileye döndü! AVM’ler boşaldı, trafik altüst oldu!

Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için İstanbul'un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Meydana gelen bu elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıkları da etkisiz hale gelmiş durumda. Meydana gelen bu kesintiler yüzünden İstanbul trafiği de birbirine girmiş halde. AVM'ler boşalmış, marketlerde mumlar tükenmiş, trafik altüst olmuş, esnaf yılbaşı arifesinde kan ağlıyor. Burası Mega Kent İstanbul.

Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için İstanbul'un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Meydana gelen bu elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıkları da etkisiz hale gelmiş durumda. Meydana gelen bu kesintiler yüzünden İstanbul trafiği de birbirine girmiş halde. AVM'ler boşalmış, marketlerde mumlar tükenmiş, trafik altüst olmuş, esnaf yılbaşı arifesinde kan ağlıyor. Burası Mega Kent İstanbul.

İstanbul ve yurt genelinde hava şartları kötüleşiyor ve İstanbul'da yaşanan elektrik kesintileri vatandaşı zor durumda bırakıyor. İstanbul'un pek çok yerinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor ki bu soğuk havada birde trafik çilesi ortaya çıkıyor. Trafik lambalarınında elektrik kesintisi yüzünden devre dışı olması vatandaşları ayrı bir çileye sokuyor.

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Bunun yanı sıra esnafların da zor durumda olduğu gözler önünde. Yılbaşı arifesinde esnaflar hiç satış yapadıklarını, yaşanan elektrik kesintisi yüzünden zor durumda kaldıklarını dile getiriyorlar.

AVM’LER BOŞALDI

İstanbul’daki çalışma hayatını da olumsuz etkileyen elektrik sıkıntısı, AVM’leri de etkisiz hale getirirken, kesinti AVM içerisindeki esnafı da vurdu. İstanbul’un en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesinde uzun bir süredir elektrik sıkıntısı yaşanıyor. Birçok vatandaş yılbaşı öncesi gittikleri AVM’de elektriğin kesilmesi nedeniyle alışveriş yapamadı. Kesintinin yaşanmasının ardından birçok vatandaş isyan etti.

@retromsu AVM’de elektrik kesilince ben mahsur. Taksi sırası 3 mülyon kişi. Seneye görüşürüz :/ — Komser Bey (@komsker) 30 Aralık 2016

Avm de 35 dakikadır elektrik kesintisi nedir acaba? — Hülya (@hlytpc) 30 Aralık 2016

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MUMLAR KISA SÜREDE TÜKENDİ

Market ve küçük esnaf bakkallarda mumların kısa sürede tükendiği, hatta şarjlı elektrikli lambaların bile kalmadığı ifade edildi.

Bir market işleten esnaf, elektrikler kesildikten kısa bir süre sonra elindeki mumların hepsinin tükendiğini söyledi. Markete gelen müşteriler mum bulamayınca geri döndü. Market sahibi, “Elektrikler kesildiğinden beridir zorluklar yaşıyoruz. Kesintiden dolayı elektronik teraziyi kullanamıyoruz. Gelenler çoğunlukla mum alıyor. O da kısa sürede bitti” dedi.

Lokanta işleten bir esnaf ise, elektrik kesintisi nedeniyle sulu yemeklerin soğuduğunu ve bu nedenle müşterilerine yeterli hizmet veremediğinden yakındı. Işıklandırma olmadığı için çareyi, gelen müşterilerin masalarına mum koymakta bulan esnaf Cem Baytören, “Mum ışığında, közde, mangalda emekleri ısıtarak satmaya çalışıyoruz. Yemekler büyük bir ihtimalle böyle giderse çöpe atacağız. Ya da denk gelirse Suriyeli garibanlara vereceğiz” dedi.

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Durum böyle iken soğuk hava koşulları yurt genelinde etkisini sürdürürmeye, hayatı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Soğuk havanın etkisini göstermesinin ardından dün İstanbul genelinde birçok ilçe karanlıkta kalmıştı. Ve bugünde devam ediyor. Bedaş konuyla ilgili ulusal elektrik şebekesinden yeteri kadar elektrik alınamadığı açıklanmıştı.

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KESİNTİLER BUGÜN DE DEVAM ETTİ

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkisi bugün de devam etti. Yine birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanırken vatandaşlar mağdur oldu. Tepki uyandıran kesintilerin ardından BEDAŞ internet sitesinden kesinti yapılacak yerler ve saatleri yayınladı.

AYEDAŞ ise internet sitesinde bölge genelinde kesinti olduğuna ilişkin bir not yazarak sitesini kapattı.

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ELEKTRİKLERİN GİTMESİ TRAFİĞİ ALT ÜST ETTİ

Elektrik kesintisi trafik ışıklarını da vurdu. Birçok bölgede trafik ışıklarının gitmesi nedeniyle trafik çilesi başladı. Çilenin ardından tepkilerini sosyal medyadan dile getiren kullanıcılar isyan etti.

İşte sosyal medya kullanıcıların trafik çilesiyle ilgili yaptığı o paylaşımlar:

#OnuBunuBoşverDe trafik ışıkları çalışmıyor ve trafik yok ,demek ki trafiğin sorumlusu elektrikmiş . — dıpörsınyuhevkold (@aysegulsbc) 30 Aralık 2016

Mükemmel belediyecilik @ibbBeyazmasa , @beylikduzubeltr cumhuriyet caddesi kar yanmayan trafik ışıkları saatlerce trafik pic.twitter.com/eHVxSxCRJh — Can (@CanpolatHASAN) 30 Aralık 2016

Zeytinburnu’ndan Taksim’e kadar bir çok noktada trafik ışıkları kesik. Trafikten bahsetmek istemiyorum, en azından araç içleri sıcak:/ — M. İrem Afşin (@iremafsin) 30 Aralık 2016

Banka atmleri pert. Trafik ışıkları yanmıyor dört yollar pert. Okullar evler buz. — Palmiye (@S_Palmiye) 30 Aralık 2016

@MuratKazanasmaz Vatan Caddesinde trafik ışıkları da kesintiden nasibini almış, kilit.. pic.twitter.com/18vBuoTPVn — HAKAN DEMİRELLİ (@hkndmrll_) 30 Aralık 2016

İstanbul trafiği kovboy filmlerindeki Teksas’a dönmek üzere. Çoğu yerde trafik ışıkları çalışmıyor. — Izzet Akyol (@izakyol) 30 Aralık 2016

Bahçeşehir’de trafik ışıkları çalışmıyor, kaos var. — Šéf-plukovník Birk (@birktegin) 30 Aralık 2016