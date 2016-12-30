Son dakika haberi… İstanbul’da elektrik kesintileri sürecek

Dün akşam İstanbul'da fırtına ve yağışın etkili olduğu saatlerde birçok bölgede kesinti olması vatandaşlara zor bir gece yaşattı. Tepki uyandıran kesintilerin ardından BEDAŞ internet sitesinden kesinti yapılacak yerler ve saatleri yayınladı. AYEDAŞ ise internet sitesinde bölge genelinde kesinti olduğuna ilişkin bir not yazarak sitesini kapattı. Telefonlara ise yanıt verilmiyor. Ne yazık ki İstanbul'da kara bir gün hakim. Elektrikler ya kesik ya da kesilecek...

Dün akşam İstanbul'da fırtına ve yağışın etkili olduğu saatlerde birçok bölgede kesinti olması vatandaşlara zor bir gece yaşattı. Tepki uyandıran kesintilerin ardından BEDAŞ internet sitesinden kesinti yapılacak yerler ve saatleri yayınladı. AYEDAŞ ise internet sitesinde bölge genelinde kesinti olduğuna ilişkin bir not yazarak sitesini kapattı. Telefonlara ise yanıt verilmiyor. Ne yazık ki İstanbul'da kara bir gün hakim. Elektrikler ya kesik ya da kesilecek...

Elektriği olmayan bazı esnafların ısınmak için dükkanlarının önünde ateş yakması dikkat çekti.

Dünkü İstanbul’da yaşamayı kabusa çeviren elektrik kesintilerinin ardından Enerji Bakanlığı açıklama yaparak hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı ve İstanbul’un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yaşandığını duyurmuştu. Ne yazık ki elektrik kesintisi bugün de sürecek. İstanbul Avrupa yakasındaki 7 ilçenin bazı bölgelerine, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecek. Anadolu yakasında ise durum daha vahim. AYEDAŞ’ın internet sitesinde yayınladığı yetersiz not nedeni le kimse kesik elektriğin ne zaman geleceğini ve nerelerde elektrik kesilceğini bilmiyor.

İLGİLİ HABER Elektrikler neden kesildi? Enerji Bakanlığı'ndan açıklama...

İşte, 30- 31 Aralık'ta elektrik kesintisi yaşayacak İstanbul ilçeleri

ÇATALÇA

– KARAMANDERE Mh., KARAMAN DERE Sk., MÜJDE ÇIKMAZI Sk., MÜNİR Sk., MÜSLİM ÇIKMAZI Sk., MÜSTESNA Sk., NAKIŞ ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY MERKEZ Mh., AÇELYA ÇIKMAZI Sk., MUSTAFA KEMALPAŞA Cd., FERAH ÇIKMAZI Sk., KARACAKÖY Cd., REHBER ÇIKMAZI Sk., NARİN Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 08:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER- KİREÇBURNU

– KİREÇBURNU Mh., ADA. Sk., PROF.DR AYKUT BARKA Cd., ALPARSLAN Sk., AKGÜL Sk., ÜLKER Sk., DUYGU Sk., MEHMET EFENDİ ÇIKMAZI Sk., SÜMBÜL Sk., AKPINAR Sk., AKDENİZ Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARIYER-AYAZAĞA

– AYAZAĞA Mh., 208. Sk., 131. Sk., 130. Sk., 128. Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 13:00-16:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

– ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN Mh., NADİDE Cd., NADİDE ÇIKMAZI Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İLGİLİ HABER Otomotiv yan sanayide üretim durmak üzere

BAYRAMPAŞA

– TERAZİDERE Mh., GÜRSOY Sk., RÜYA Sk., KARAMAN Sk., GÜNEŞ Cd., FUNDA Sk., FEZA Sk., HAKAN Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEMECE

– FEVZİ ÇAKMAK Mh., 904. ÇIKMAZ Sk., 2.BÜLBÜL Sk., 2.FABRİKALAR Sk., HALKALI Cd., İZMİR Sk., KANARYA Sk., KONFOR Sk., KUZEY Sk., 6.YILDIZ Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

– ORHAN GAZİ Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

– ATATÜRK Mh., AKARSU Sk., DAĞHAN Sk., SAVAŞ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

– BEYLİKDÜZÜOSB Mh., 4. Cd., 5. Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

31 Aralık 2016 Cumartesi günü planlı kesinti programı

ESENYURT

– ORHAN GAZİ Mh., ISISO Cd., 11.YOL Sk., 12.YOL Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 23:30-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda elektrik dağıtımını gerçekleştiren AYEDAŞ’tan da saat 15.15 itibarıyla ulusal şebeke sistemli elektrik kesintisi yaşandığı ve kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynakların seferber edildiği duyuruldu. AYEDAŞ’tan yapılan açıklamada, “İstanbul Anadolu Yakası, (AYEDAŞ) genelinde Ulusal Şebeke Sistemi kaynaklı elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Dağıtım şebekemizden kaynaklanmayan konunun çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu yakından takip ediyoruz. Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Saygılarımızla” denildi.

ELEKTRİK OLMAYINCA ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKTILAR



İstanbul'da etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Esenler’de esnaflar iş yerlerinin önünde ateş yakarak ısındı.

İstanbul'da etkisini gösteren olumsuz hava koşulları ve elektrik kesintileri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Dün şehrin birçok bölgesinde yaşanan kesintiler bugün de devam ediyor. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle doğalgazlar da yanmayınca vatandaşlar ısınabilmek için değişik yöntemlere başvurdu. Esenler’de esnaflar soğuktan iş yerlerinde oturamayınca çareyi kapının önünde ateş yakmakta buldu.

İş yeri sahibi Yılmaz Aktürk, dün ve bugün yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduklarını belirterek, “Dün akşam elektrik olmayınca soğuğa dayanamayarak mecbur kapattık iş yerini. Sabah geldiğimizde elektrik vardı, ancak 09.00'da yeniden elektrik kesintisi yaşandı. Akşama kadar gelmeyecek, biz de üşüdük, mecburen buna başvurduk” dedi.

Bir başka iş yeri sahibi ise müşterilerinin soğuktan üşüdüğünü ve onları ısıtmak için ateşin başına getirdiklerini söyledi.