Van'da UMKE'den çığ tatbikatı

VAN'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), olası çığ olaylarına karşı personelin hazır durumda tutulması için Gevaş ilçesi'ndeki Abalı Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yaptı. Gerçeği aratmayan tatbikatta, çığ altında kalan 3 kişi kurtarılarak ambulanslarla hastaneye gönderildi.

UMKE, çığ tatbikatını Gevaş İlçesi'ndeki Abalı Kayak Tesislerinde yaptı. Senaryo gereği ilk olarak 112 Acil Komuta Merkezi'ne gelen çığ ihbarı değerlendirildi. İhbar alınır, alınmaz 16 UMKE ekibi, ambulans ve kar paletli araçlarla ihbarın geldiği yere kısa sürede ulaştı. Tatbikatta olay yerinde inceleme yapan UMKE ekipleri, kayak yapmak için gelip çığ altında kalan 3 kişiyi tespit etti. Alan belirleme ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra UMKE ekipleri, çığ bölgesindeki 3 kişinin sağlık durumlarının test ederek, yaralıları kurtarıp ambulansa hastaneye sevk edip tatbikatı tamamlandı.

Van 112 Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer, kar yağışının ardından yaşanan çığ olaylarına karşı daha hazırlıklı olunması için böyle bir tatbikat yaptıklarını belirterek, "Bölgemiz malum kar yağışının fazla olduğu bir yer. Ve buna bağlı olarak da çığ tehlikesiyle karşı karşıyayız. Bizde UMKE olarak her olayda olduğu gibi çığ olaylarında da daha hazırlıklı olmak için böyle bir tatbikat yaptık. Umarız çığ olayları yaşanmaz. İnsanlar mağdur olmaz. Ama yaşanan herhangi bir olayda da biz ekip olarak hazır olduğumuzu belirtmek isteriz"diye konuştu.

DHA