Uzun mesafeli ilişkiler için teknolojik öpücük

Yetkililer uzun mesafeli ilişki yürütenleri iyi hissettirecek bir çözüm buldular.

Uzun mesafeden ilişki yürütmek zordur. Araqştırmacılar bu soruna çözüm olması için Kissenger isimli bir cihaz ürettiler. Cihaz, basınç sensörleri ve aktüatörler kullanılarak bir nevi gerçek bir öpücük taklit ediyor.

The Verge’de yer alan habere göre, Kissenger cihazı ile kullanıcının gönderdiği öpücük bir mesajlaşma uygulaması ile eşleşerek karşı tarafa güç ve basınç dalgaları gönderiliyor. Karşı tarafta da silikon aygıt sayesinde öpülmüş hissi yaratıyor.

Cihazın şimdiden bir iOS prototipi oluşturulduğu için sadece iPhone cihazlarda kullanılabiliyor.