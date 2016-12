Onu niçin “Başkan” yapmalıyız?..

Çünkü…

Kan gölünde debeleniyoruz…

Cinayetler ucu ucuna, cenazeler

ucu ucuna, tabutlar ucu ucuna…

Bu bakımdan onu “Başkan”

yapmalıyız…

*

Çünkü; toplu gitmezsen, bireysel terör sokakta zaten sıradakini bekler…

Herkes her an saldırıya uğrayabilir, herkes her an kılık, kıyafet, davranış, yaşam biçiminden dolayı dövülebilir, bıçaklanabilir, hatta öldürülebilir…

“Yeni Türkiye” yapıyorlar bizi…

Bunun için de onu “Başkan”

yapmalıyız…

*

Çünkü; ekonomi çöktü…

14 senedir devletin olan her şey satıldı…

Bir şey kalmayınca “Tulumbanın suyu bitti” diyerek bizzat kendisi,

kabzımal ekonomisi dili ile açıkladı…

Bu sebeple de onu “Başkan”

yapmalıyız…

*

Çünkü; yargı bitti…

Cezaevleri henüz suçunun ne olduğu belli olmayan binlerce insanla dolu…

Hapishanelerde yer kalmayınca, hırsızları, adi suçluları, biraz yatmış katilleri, darp, bıçaklama, gasp gibi suçluları salıyorlar ki gazetecilere

falan yer açılsın…

İşte bunun için de onu “Başkan” yapmalıyız…

*

Çünkü; dış politikada…

Filistin'i kurtarayım derken 17 ada gitti… Musul'u kurtaracağım derken Güneydoğu'yu yıktı… Şam'da namaz kılayım derken, 3 milyon Suriyeli girdi… Rus uçağı derken, Akdeniz esnafını indirdiler aşağı… Esad'ı devireyim derken, PKK güney komşumuz oldu…

Zaten ordu da bittiği için seferberliği kimlerle yaptı?..

Muhtarlarla…

Bu nedenle de onu “başkan”

yapmalıyız…

*

Çünkü; anayasa değişikliği gelip çattı; herkes biliyor ki tam bir diktatör yetkileri ile donatılmış “başkan” olacak…

Şimdilik “Cumhurbaşkanı”

demeleri sadece hile…

Herkesi aptal yerine koydukları

için de…

Onu “Başkan” yapmalıyız…

*

Çünkü; hâlâ aklın başına gelmedi Türkiye…

Suratlarımıza her gün kan sıçrıyor…

Felaket haberleri ucu ucuna, ağıtlar ucu ucuna, acılar ucu ucuna, tabutlar ucu ucuna, ölümler ucu ucuna……

Yaptıkları az geldi…

Bu bakımdan da onu “başkan” yapmalıyız…