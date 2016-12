Kim bu suikastçı?

22 yaşındaki suikastçı polis ilkokula başladığı sene, Akp iktidar oldu. Ömrü boyunca Akp'den başka hükümet, asrın liderimizden başka yönetici görmedi. Kendini bildi bileli, televizyonu her açtığında asrın liderimizi gördü. Akp ikliminde yetişti, Akp iktidarında polis oldu.

*

Elbette pekçok başka dinamik var ama, özü itibariyle…

Kindar nesil tohumlarının ekildiği tarlanın hasatıdır.

*

Alnı secdeye eriyor kriteriyle, aynı menzile yürüyoruz emeliyle, cemaat tarikat yuvalarını hoşgören, tekke zaviyeleri hortlatan, zır cahil cübbelileri mollaları kıymete bindiren, mezhep kardeşimiz diye köktendinci örgütlerin sırtını sıvazlayan zihniyetin eseridir.

*

Vakti geldiğinde tetiğe basmak için sinsi sinsi bekleyen bu beyni yıkanmış yobaz robotlardan kaç tane olduğunu bilmiyoruz ama, hepimiz eminiz ki, çoktur.

*

Memleketi bu feci durumdan kurtarmak istiyorsak, temel sorunumuzla yüz'leşmek istiyorsak, Türkiye'yi yönetenler her sabah eline kağıt kalem alıp, en az 100 defa “kindar nesil yetiştirmeyeceğiz, fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller yetiştireceğiz” diye yazmalı… Kindar nesil yetiştirmeyeceğiz, kindar nesil yetiştirmeyeceğiz, kindar nesil yetiştirmeyeceğiz…

*

Her bakanlar kurulu toplantısında, başbakanımız en az 100 defa tekrar etmeli, bakanlarımız da ellerine kağıt kalem alıp en az 100 defa “Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz, en doğru ve en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır” diye yazmalı… Türkiye Cumhuriyeti şeyhler memleketi olamaz, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler memleketi olamaz, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler memleketi olamaz…

*

Anayasada laiklik olmamalı filan diyen TBMM başkanımız, TBMM'nin her genel kurul oturumunu açarken, en az 100 defa “laiklik adam olmaktır” diye anons yapmalı… Laiklik adam olmaktır, laiklik adam olmaktır, laiklik adam olmaktır…

*

Asrın liderimiz her Milli Güvenlik Kurulu toplantısına başlarken, en az 100 defa tekrar etmeli, Milli Güvenlik Kurulu üyeleri de ellerine kağıt kalem alıp en az 100 defa “yurtta sulh cihanda sulh” diye yazmalı… Yurtta sulh cihanda sulh, yurtta sulh cihanda sulh, yurtta sulh cihanda sulh…

*

Ve, habire Akp'yi alkışlayıp, her yaşanan faciada zeytinyağı gibi üste çıkan, sorumluluktan sıyrılan, topu başkasına atan, suçu başkasına yıkan, günah keçisi arayan sayın ahalimiz… Eğer gerçekten memlekete faydalı vatandaş olmak istiyorsa, her akşam kafasını yastığına koyup vicdanıyla başbaşa kaldığında, Mustafa Kemal'in şu sözünü en az 100 defa mırıldanmalı: Her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortaktır, her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortaktır, her millet icraatına tahammül ettiği hükümetin mesuliyetine ortaktır…