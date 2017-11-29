ABD basınının gündemi Reza Zarrab

İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın önce sanık sonra da tanık olduğu dava ABD'de görülmeye başlandı. Dava Türkiye'de olduğu kadar ABD'de de çok yakından takip ediliyor. İşte ABD basınında Zarrab davası...

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın yargılandığı davada Reza Zarrab’ın hakkındaki suçlamaları kabul etmesi ve savcılıkla anlaşarak tanık koltuğuna oturacak olması ABD basınında geniş şekilde yer aldı.

New York Times “Türk iş adamı savcılarla anlaştı” manşetini attığı haberinde “İddialara göre 34 yaşındaki Zarrab, ABD'nin İran'a yaptırımlarını delmek için geniş ölçekli bir komplo düzenlenmesine yardım etti. Son duruşmalara katılmayan Zarrab hükümet tanığı olmayı kabul etti” diyerek gelişmeleri aktardı.

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Washington Post “Zarrab suçunu itiraf etti” başlığıyla verdiği haberde, “Savcı, Türk iş adamı Reza Zarrab'ın suçunu itiraf ettiğini ve İran'a yönelik yaptırımların delinmesine ‘ekonomik cihatla' nasıl yardım ettiğini anlatacağını aktardı.

NBC News haberi “Zarrab İran'a yaptırımların delinmesi davasında yıldız tanık olacak” başlığıyla verdi. Haberde, “Adı Özel Savcı Robert Mueller soruşturmasında geçen Türk iş adamı, suçunu itiraf etti. Zarrab, Amerika'nın İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını delmek için şebeke kurduğu iddiasıyla açılan davada yıldız tanık olarak dinlenecek” şeklinde verdi.

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New York Daily News ise “Zarrab suçunu itiraf etti, tanık olmayı kabul etti” başlığını kullandı.

Wall Street Journal da davada Zarrab'ın ABD hükümetiyle anlaşmalı olarak tanıklık yapacağını başlığına taşıdı. Gazete, gelişmeyi “Hakkındaki dava Amerika ve Türkiye ilişkilerinde gerilime yol açan Reza Zarrab suçunu itiraf etti. Avukatların söylediğine göre Zarrab, Amerikan hükümetiyle anlaşmalı olarak tanıklık yapacak,” şeklinde özetledi.

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Bloomberg ise haberinde, “Reza Zarrab, Halk Bankası'nın yöneticilerinden Mehmet Hakan Atilla'nın yargılanmasında yıldız tanık olacak. Atilla, Zarrab'la birlikte para aklamak ve İran fonlarını Amerikan finansal sistemine sızdırmakla suçlanıyor” ifadeleri kullanıldı.