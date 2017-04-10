Almanya’da iğrenç olay! Tecavüz edip zorla izletti

Almanya'da Ganalı bir mülteci, kamp yapan genç kadına tecavüz etti, erkek arkadaşına da bıçak zoruyla tecavüzü izlettirdi.

İğrenç olay Almanya’nın Bonn kentinde meydana geldi. 23 yaşındaki kadın, Siegaue Tabiatı Koruma Alanı’nda erkek arkadaşıyla kamp yaparken Ganalı bir mülteci tarafından saldırıya uğradı.

ERKEK ARKADAŞINA ZORLA İZLETTİ

Ganalı mülteci bıçak zoruyla genç kadına tecavüz ederken, erkek arkadaşını da bu iğrenç olayı izlemeye zorladı.

Gana’dan geldiği belirlenen mültecinin, tecavüz mağdurunun erkek arkadaşını tehdit ettiği ortaya çıkarken, çift başlarına gelen korkunç olaydan sonra polise başvurdu.

Robot resmini çizdikleri adam polis tarafından tutuklandı. Ganalı mültecinin 31 yaşında olduğu açıklandı.