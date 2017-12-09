Beyaz Saray önünde Kudüs protestosu

ABD'de Beyaz Saray önünde toplanan yüzlerce gösterici, Başkan Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etti.
Beyaz Saray’ın önünde kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen protesto gösterisine yüzlerce kişi katıldı.
Okunan ezanın ardından ABD’nin önde gelen imamlarından Ömer Süleyman cuma hutbesi okudu. Süleyman, hutbesinde Selahattin Eyyubi’nin Kudüs’ü fethine dikkat çekerek İbrahimi dinler için Kudüs’ün önemini vurguladı.
Düzenlenen basın açıklamalarında Trump’ın kararı eleştirilirken ABD’nin Ortadoğu’daki ilişkilerinin zedeleneceği vurgusu yapıldı.