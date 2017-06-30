BM: ‘Tarihi fırsat var’

Kıbrıs'ta çözüm için bir araya gelen liderlere katılan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs’ta büyük öneme sahip görüşmeler devam ederken BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlerin bu “tarihi fırsatı” değerlendirmesi gerektiğini söylerken, daha yapılacak çok işin olduğunu da vurguladı.

İsviçre’nin Crans-Montana bölgesinde gerçekleşen görüşmelerin 3. gününde KKTC, Kıbrıs Rum Kesimi, İngiltere, Türkiye ve Yunanistan temsilcilere katılan Guterres, “Bir çözüm için sesler daha da yükseliyor. Fakat buna rağmen hala bazı hassas ve zorlu konuların çözülmesi gerektiği gerçeğini gözden kaçırmamak gerek” dedi.