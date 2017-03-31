Danimarka’da “Seks Ambulansı” hizmete başladı

Danimarka'da şiddete uğrayan seks işçilerine dikkat çekmek ve bu konuda önlem almak için bir ambulans 'güvenli seks alanı'na dönüştürüldü.

Danimarka'da şiddete uğrayan seks işçilerine dikkat çekmek ve bu konuda önlem almak için bir ambulans 'güvenli seks alanı'na dönüştürüldü.

Bir girişimci fikri olan projeyle, seks işçilerine müşterileriyle güvenli bir ortamda buluşma imkanı tanınıyor. Ambulansa, ‘Sekselans’ adı verildi.

İstatistiklere göre, Danimarka’da genelevde çalışmayan seks işçilerinin yüzde 45’i şiddete maruz kalıyor ya da tehdit ediliyor. Ülkede genelevlere 1999’dan bu yana izin verilse de, bir genelevde çalışmayan seks işçilerinin oda kiralaması yasadışı.

‘Sekselans’ ise bedava. BBC’nin haberine göre, girişimci Michael Lodberg Olsen’in projesinin amacı, seks işçilerinin şiddetten korunmasını sağlamak. Olsen, BBC muhabiri Kathleen Hawkins’in “Peki burada ne oluyor?” sorusunda kısaca “Seks” yanıtını veriyor.

Hawkins ikinci el ‘Sekselans’ gri duvarları ve mavi koltuğuyla ‘pek davetkar görünmediğini’ yazsa da, “Kopenhag’ın seks işçileri için güvenli bir alan. Eğer işler çirkinleşirse çevrede devreye girecek gönüllülerin olduğu bilgisiyle buraya müşteri getirebiliyorlar” yorumunu yaptı.

Ambulansın çevresindeki gönüllülerin yanı sıra içinde de ‘ilk şiddet hamlesinde polisin çağrılacağına’ dair bir tabela var. Aynı zamanda, insan kaçakçılarının mağduru olan seks işçilerini yetkililerle temas kurmaya teşvik eden tabelalar da bulunuyor. Seks işçilerinin talepleri doğrultusunda ambulansa prezervatif ve elektrikli ısıtıcı yerleştirilmiş.

Olsen, ‘Sekselans’ Kasım 2016’da ilk açıldığında nasıl işleyeceğinden emin olmadığını fakat artık insanların fikre alışmaya başladığını anlatıyor. Sekselans o tarihten bu yana 45 defa kullanılmış. Olsen, 2011’de de bir ambulansı uyuşturucu bağımlıları için ‘Fixelance’ adıyla dönüştürmüştü. Bu ambulans da, tedavi olamayan eroin bağımlıları bir doktor ve hemşire nezdinde kullanılıyordu.