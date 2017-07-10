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FARC militanları topluma adapte edilecek!

Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Kolombiya Hükümeti arasındaki barış anlaşması kapsamında ülkeye yeniden bir ekip gönderecek. Ekip, FARC gerillalarının topluma adaptasyonundan sorumlu olacak.

21:2610 Temmuz 2017
Dünya
FARC militanları topluma adapte edilecek!
Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Kolombiya Hükümeti arasındaki barış anlaşması kapsamında ülkeye yeniden bir ekip gönderecek. Ekip, FARC gerillalarının topluma adaptasyonundan sorumlu olacak.

BM Güvenlik Konseyi, Kolombiya Hükümeti ve FARC’ın isteği üzerine FARC militanlarının Barış Anlaşması kapsamından politik, ekonomik ve sosyal olarak topluma adaptasyonuna yardımcı olmak üzere yeni bir ekip oluşturulmasına oybirliğiyle karar verdi. Ekibin görev süresi 12 ay olarak açıklandı.

FARC, barış anlaşması kapsamında 27 Haziran ayında silah bırakma aşamasını tamamlamış ve silahlarının hepsini Birleşmiş Milletler yetkililerine teslim etmişti. Taraflar arasında 52 yıldır devam eden savaşı sona erdiren barış anlaşması Küba’da 25 Ağustos 2016’da imzalanmıştı.  DHA

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