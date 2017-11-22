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Hariri: Sizinle birlikte olmaya devam edeceğim

Ortadoğu'da büyük bir krize sebep olan Lübnan Başbakanı Hariri'nin istifa kararı sonrasında bölgede sıcak gelişmeler arka arkaya geldi. Beyrut'a geri dönen Hariri'nin istifası kabul edilmezken Hariri ilk açıklamaları yaptı.

Sozcu.com.tr
16:2122 Kasım 2017
Dünya
Hariri: Sizinle birlikte olmaya devam edeceğim
Ortadoğu'da büyük bir krize sebep olan Lübnan Başbakanı Hariri'nin istifa kararı sonrasında bölgede sıcak gelişmeler arka arkaya geldi. Beyrut'a geri dönen Hariri'nin istifası kabul edilmezken Hariri ilk açıklamaları yaptı.

Lübnan Başbakanı Said Hariri, ülkesinin içinde bulunduğu siyasi gerilimin ardından açıklamalarda bulundu. Hariri, istifasını askıya aldıktan sonra evinin önünde toplanan kalabalıkla bir araya geldi.

Hariri'nin destekçileri evinin karşısındaki boş binaya çıkarak sevgi gösterisinde bulundu.

Hariri’nin destekçileri evinin karşısındaki boş binaya çıkarak sevgi gösterisinde bulundu.

Hariri, “Sizinle kalacağım ve sizinle birlikte Lübnan’ın savunma hattında, Lübnan’ın istikrarını ve Lübnan Arapçılığını koruyacağım” dedi.

Son güncelleme: 16:2222.11.2017
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