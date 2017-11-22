Hariri: Sizinle birlikte olmaya devam edeceğim

Ortadoğu'da büyük bir krize sebep olan Lübnan Başbakanı Hariri'nin istifa kararı sonrasında bölgede sıcak gelişmeler arka arkaya geldi. Beyrut'a geri dönen Hariri'nin istifası kabul edilmezken Hariri ilk açıklamaları yaptı.

Lübnan Başbakanı Said Hariri, ülkesinin içinde bulunduğu siyasi gerilimin ardından açıklamalarda bulundu. Hariri, istifasını askıya aldıktan sonra evinin önünde toplanan kalabalıkla bir araya geldi.

Hariri, “Sizinle kalacağım ve sizinle birlikte Lübnan’ın savunma hattında, Lübnan’ın istikrarını ve Lübnan Arapçılığını koruyacağım” dedi.