Irak’tan YPG açıklaması!

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral Yahya Resul, ABD destekli Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Irak ordusu ile ortak koordinasyon merkezi kurulacağına yönelik açıklamasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral Resul, Sputnik’e yaptığı açıklamada YPG’nin iskeletini oluşturduğu DSG ile ortak operasyon merkezi kurmayı planlamadıklarını söyledi.

‘GÖRÜŞMENİN AMACI YALNIZCA KOORDİNASYONDU, DAHA FAZLASI YA DA AZI DEĞİLDİ’

Resul “Gerçekte olan şey Irak ordusunun Cezire bölgesindeki operasyonlarından sorumlu olan komutanın Suriye sınırındaki bölgedeki DSG komutanı ile görüşmesiydi. Bu görüşmenin amacı yalnızca koordinasyondu. Daha fazlası ya da daha azı değildi. Bu, güçlerimizin herhangi bir bölgeye ulaştığında gerçekleşen doğal bir durum” dedi.

DSG’den yapılan açıklamada, Suriye-Irak sınırında güvenliği sağlamak amacıyla Irak ordusu ile bölgede ortak koordinasyon merkezi kurulacağı duyurulmuştu.

DSG’nin duyurusu Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin, Irak ordusunun Suriye sınırında kontrolünü tamamen yeniden sağlamasının ardından IŞİD ile olan savaşı sonlandırdığını açıklamasından sonra gelmişti.