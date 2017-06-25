İsrail, Suriye’yi yine vurdu

Önceki gün tansiyonun yükseliği Golan Tepeleri'nde bugün de sıcak saatler yaşandı. Suriye tarafından İsrail'e düşen roketlerin ardından İsrail ordusu Esad'ın noktalarını vurdu.

Önceki gün Golan Tepeleri’ne düşen rokete yanıt vererek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın tanklarına hava saldırısı düzenleyen İsrail, bugün tekrar Suriye noktalarını vurdu.

Sınırın Suriye tarafından Golan Tepeleri’nin kuzeyine düşen roketlere cevap olarak bir operasyon düzenleyen İsrail, Şam rejimine ait bazı noktaları vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “İki topçu birliğinin bulunduğu mevzileri ve mühimmat yüklü bir kamyonu vurduk” ifadesi yer aldı.

Suriye’de yaşanan savaşı uzaktan izleyen İsrail, herhangi bir saldırı ve tehdit hissetmesi durumunda Suriye’deki iç savaşa müdahale ediyor.