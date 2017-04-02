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Kerkük yönetimi: ‘Bağdat’ın bayrak kararını uygulamayacağız’

Kerkük İl Meclisi Başkanı Rêbwar Talabani, Kerkük’te basın toplantısında yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosu’nun, Kerkük’te Irak Federal Bayrağı dışında başka bir bayrağın asılmasını yasakladığı kararının, kendilerini ilgilendirmediğini duyurdu.
00:382 Nisan 2017
Dünya
Kerkük yönetimi: ‘Bağdat’ın bayrak kararını uygulamayacağız’
Kerkük İl Meclisi Başkanı Rêbwar Talabani, Kerkük’te basın toplantısında yaptığı açıklamada, Irak Parlamentosu’nun, Kerkük’te Irak Federal Bayrağı dışında başka bir bayrağın asılmasını yasakladığı kararının, kendilerini ilgilendirmediğini duyurdu.

Kerkük’te Irak bayrağının yanına Kürt bayrağının da çekilmesini yasaklayan Bağdat yönetimine karşı çıkan Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebwar Talabani, “Kürdistan Bayrağı sonsuza dek Kerkük kentinde dalgalanacaktır” dedi.

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Kerkük'te basın toplantısında karara tepki gösteren Rêbwar Talabani, Irak Parlamentosunun Kerkük'te Kürdistan Bayrağının indirilmesine ilişkin aldığı kararın, kentte yaşayan bütün halkları rahatsız ettiğini belirterek, alınan kararın yanlış olduğunu vurguladı. Kürdistan Bayrağının gönderden indirilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Talabani, ‘'Kürdistan Bayrağı sonsuza dek Kerkük kentinde dalgalanacaktır” dedi.

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