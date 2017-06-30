Kıbrıs konferansında üçüncü gün

İsviçre’nin Crans-Montana kentinde devam eden ve üçüncü gününe giren Kıbrıs Konferansı’nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in katılımıyla 5’li konferans başladı.

5'li konferansta, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis başkanlığındaki heyetler yanında, garantör ülkelerin temsilcileri de yer alıyor.

Genel Sekreter Guterres, Crans Montana'ya gelişinde Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ve garantör ülkelerin temsilcileriyle kısa süreli bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ı Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, İngiltere'yi Avrupa’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Savunma ve İstihbarat Genel Direktörü Jonathan Allen temsil ediyor.