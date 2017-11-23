Kritik Soçi zirvesi sonrası Rusya’dan açıklama!

Türkiye'nin Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne bazı güçlerin katılmasıyla ilgili çekincelerinin Rusya tarafından bilindiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ancak bu durumun bu yönde çalışma yapılmayacağı anlamına gelmediğini söyledi.

Peskov, bugünkü basın toplantısında dün Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin yapılması yönünde karar aldığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ile ilgili soruları yanıtladı.

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Türkiye’nin çekinceleri hakkındaki bir soruya Peskov, “Türk partnerlerimizin Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini düşündükleri güçlerle ilgili çekinceleri olduğunu biliyoruz. Ancak bu durum, bu yönde çalışma yapılmayacağı anlamına gelmiyor” yanıtını verdi.

‘UZMANLAR LİSTE ÜZERİNDE YOĞUN BİR ÇALIŞMA YAPACAK’

Kongreye katılacak tarafların listesini belirlemek için uzmanlar düzeyinde yoğun bir çalışma yapılacağını aktaran Peskov, liste hazırlandıktan sonra kongrenin Soçi’de toplanmasını bekleyeceklerinin altını çizdi.

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‘KONGRE KISA SÜRE İÇİNDE TOPLANACAK’

Öte yandan Peskov, kongrenin kısa süre içinde toplanacağını ve kongreye katılımın kapsayıcı olması gerektiğini ifade etti.

Peskov sözlerini şöyle sürdürdü: “Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin dünkü ortak bildirisi, bir niyet beyanı değil, net tutumun belirtildiği bir belge. Eğer metni okursanız, kongrenin kısa süre içinde toplanacağına dair kararlı bir konsensüs olduğunu anlarsınız.”