Macron: Kafataslarını iade edeceğiz

Fransa'nın eski sömürgesi Cezayir'i ziyaretinde ''Geleceğe bakalım, yeni bir hikaye yazalım'' mesajı veren Macron, 1850'lerde öldürülen Cezayirli direnişçilerin Paris'teki İnsan Müzesi'nde tutulan kafataslarını Cezayir'e iade edebileceklerini söyledi.

Fransa’nın her zaman gerilimli ilişkiler içinde olduğu eski sömürgesi Cezayir’i ilk kez ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ‘dost’ ve ‘ilişkileri güçlendirmek isteyen yapıcı ortak’ olarak geldiğini belirtti. Macron, 1850’lerde öldürülen Cezayirli direnişçilerin Paris’teki İnsan Müzesi’nde tutulan kafataslarını Cezayir’e iade edeceğinin işaretini verdi.

130 YILLIK İŞGALİN SİMGELERİNDEN

Fransa’nın 2. Dünya Savaşı sonrası doğmuş ilk cumhurbaşkanı olan Macron, Fransa’nın Cezayir’deki 130 yıllık işgalinde yaşanan acıların simgelerinden olan 37 kafatasının iadesi için Cezayirli ve Fransız akademisyenlerin uzun zamandır yürüttüğü kampanyaya destek açıklayarak ”Bunun kararını vermeye hazırım” dedi. Fransa’nın pek çok katliama imza attığı 1954-1962 arasındaki bağımsızlık savaşında 1.5 milyon Cezayirli ölmüştü. Paris’te 17 Ekim 1961’de protesto düzenleyen yüzlerce Cezayirli, Fransız polisi tarafından katledilmişti. Cezayir sömürge döneminde 10 milyon kişinin öldürüldüğü söyleyerek Fransa’ya suçlarını kabul edip tazminat ödemesi çağrısı yapıyor.

YENİ BİR HİKAYE YAZIYORUZ

Macron seçim kampanyası sırasında Fransa’nın bir sömürgeci olarak Cezayir’de yaptıklarını ‘insanlığa karşı suç’ diye nitelese de ziyareti sırasında seleflerinin izinden gidip herhangi bir özür açıklaması yapmadı. Cezayir sokaklarında halkla söyleşirken ”Yaptıklarımızı kabul etmemiz lazım ama Cezayir gençliği sadece geçmişe bakarak yaşayamaz. Geleceğe bakmek ve yeni istihdam yaratmak lazım… Ben buraya geçmişi yargılamak için gelmedim. Bugün olanlar için geçmişi mazeret göstermeyin… Benim Fransa-Cezayir ilişkileriyle ilgili vizyonumun geçmişle hiçbir bağlantısı yok. Yeni bir hikaye yazıyoruz” diye konuştu.

ŞEHİTLER ANITINA ÇELENK

Başkent Cezayir’de bağımsızlık savaşında ölenlerin anısına şehitler anıtına çelenk koyan 39 yaşındaki Fransa lideri, 2013’te felç geçirdiğinden beri kamuoyu önüne pek çıkmayan 80 yaşındaki Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika ile bir saatlik görüşme gerçekleştirdi. Kudüs, Libya krizi ve Afrika’nın Senegal’den Sudan’a uzanan Sahel bölgesinde terörle mücadele çabalarını ele aldıklarını belirten Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararını kınadı. Cezayir’e de ‘yabancı yatırımcılar önündeki engelleri kaldırması’ çağrısı yaptı.