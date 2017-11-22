Merkel’e bir şok daha: Partisi istifa istiyor

Türkiye karşıtlığını seçim malzemesi yaparak oy toplamaya çalışan Almanya Başbakanı Merkel'in hükümeti kuramaması sonrasında gerilim artıyor. Yaşanan siyasi kriz sonrasında Merkel'in Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin gençlik örgütlenmesi Junge Union istifa çağrısında bulundu.

Hristiyan Demokrat Birlik, Hristiyan Sosyal Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasıyla ortaya çıkan siyasi kriz sürüyor. Siyasi parti liderlerine sorumlu davranma çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier dünden bu yana liderlerle görüşerek krize çözüm ararken, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel’e partisinin gençlik örgütlenmesi Junge Union’dan çağrı geldi. Junge Union Düsseldorf Bölge Teşkilatı dün akşam yaptığı toplantıda, Merkel’e genel başkanlık görevini derhal bırakma çağrısında bulundu.

Deutsche Welle’nin aktardığı karar metninde, “CDU’nun düşüşüne karşı harekete geçilmek istendiği” belirtilerek, “Jamaika koalisyon görüşmeleri Başbakan Merkel’in kişisel olarak iktidarda kalmayı partinin içerik açısından bulunduğu konumdan daha çok önemsediğini gösterdi” denildi.

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Junge Unhion Düsseldorf Bölge Teşkilatı Başkanı Ulrich Wensel, Merkel’in parti genel başkanlığı görevinden hemen istifa etmesi gerektiğini söyledi. Merkel’in yönetimindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin son seçimlerde 1949 yılından bu yana en kötü sonucu aldığını belirten Wensel, “Sayın Merkel’in bu seçim sonuçlarından gerekli dersi çıkarmamasını eleştiriyoruz” dedi. Wensel, Merkel’i izlediği siyasi çizgisiyi değiştirmek istememekle suçlayarak, “Tam tersine, ortanın soluna açılma çizgisinde kalıyor” dedi.

Angela Merkel, koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasının ardından yaptığı açıklamada, erken seçimlere gidilmesi halinde yeniden partisinin başbakan adayı olmak istediğini söylemişti. Merkel koalisyon görüşmelerinde kişisel olarak hatalı davranıp davranmadığı sorusuna, “Yapabileceğim her şeyi yaptım” yanıtını vermişti.