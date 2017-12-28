Nargile Kenya’da yasaklanıyor

Kenya basınında yer alan haberlere göre, Kenya Sağlık Bakanlığı sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle nargilenin yasaklanmasını gündeme getirdi. İddiaya göre yetkililer, bu yasakla ilgili olarak temaslarda bulunuyor.

Yakın zaman önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından zararlı ilan edilen nargile ile ilgili flaş bir gelişme Kenya’da yaşandı. Tek bir sefer nargile içmenin 100 sigaraya denk olduğunu öne süren Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasından sonra Kenya hükümeti nargileyi yasaklamaya hazırlanıyor.

Kenya’nın çok okunan gazetelerinden The Star’a konuşan yetkililer, yasağın resmiyet kazandığını duyurdu. Onaylanan yeni yasaya göre bundan böyle nargilenin kullanımı, ticareti ve reklamı yasaklandı. Nargile kullanan ya da ticaretini yapanlara para ve maksimum 6 ay hapis cezası getirildi.

Özellikle son 1 yılda ülkede çok popüler olan nargile daha önce Tanzanya, Ruanda, Ürdün, Pakistan, Singapur ve Suudi Arabistan’da da yasaklanmıştı.

