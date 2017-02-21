Putin evlendi mi?

Sevgilisi parmağında yüzükle görüntülendi

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'le (64) ilişkisi olduğu bilinen eski milli jimnastikçi Alina Kabaeva'nın (33) parmağında alyans ile görüntülenmesi ‘evlendiler' iddialarına neden oldu. İkilinin geçen yıl nikah kıydığı iddia edilmişti. Hatta çiftin çocukları olduğu bile öne sürülüyor. Putin'in, 2014'te 31 yıllık eşi Lyudmila'dan ayrılmasına da Kabaeva'nın neden olduğu iddia edilmişti. Putin'le ilişkisi sayesinde milletvekilliği de yapan Kabaeva, ardından Rus liderin bir arkadaşına ait olan, ülkenin en büyük medya şirketine yönetici olmuştu.

9 YILDIR BİRLİKTELER

Alina Kabaeva-Putin aşkı 2008 yılından beri devam ediyor.