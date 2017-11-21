Reza Zarrab davası hakiminden kritik çıkış!

ABD’de görülen Reza Zarrab davasıyla ilgili son dönemlerde Türk Hükümeti tarafından yapılan açıklamalara karşı, Mahkeme Hakimi Richard Berman'dan flaş bir çıkış geldi. Berman, mahkeme çalışanlarından bilgi alınmaya çalışıldığını iddia etti. New York Güney Bölgesi Başsavcı Joon H. Kim da Reza Zarrab soruşturmasını başlatan Preet Bharara ile kendisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açılması ile ilgili olarak, "Duyunca şaka sandım, bu çok komik" dedi.

Mahkeme Hakimi Richard Berman, jürili duruşmaya günler kala önemli iddialarda bulundu. Berman, isim vermeden bazı çevrelerin davayla ilgili olup bitenler hakkında mahkeme çalışanlarından bilgi alınmaya çalışıldığına dair duyumlar olduğunu söyledi. Richard Berman, bu olayı yetkililere rapor edeceğini de vurguladı.

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Mahkeme Hakimi Richard Berman, Türk Hükümetinin son dönemlerde mahkeme ve savcılara yönelik açıklamalarına da değinerek, “Eğer Ankara Hakan Atilla’ya yardım etmek istiyorsa, bunu onun lehine olacak kanıtlar ve tanıklarla sağlasın” ifadelerini kullandı

Hakim Berman, kendisinin ifade özgürlüğüne inandığını ve Türk yetkililerin eleştiri hakları olduğunu da sözlerine ekledi.

BAŞSVACIDAN DA AÇIKLAMA: BU ÇOK KOMİK

New York Güney Bölgesi Başsavcı Joon H. Kim da Reza Zarrab soruşturmasını başlatan Preet Bharara ile kendisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açılması ile ilgili olarak, “Duyunca şaka sandım, bu çok komik” dedi.

Kim, başsavcılık ofisinde Gülen cemaatine bağlı kimse olmadığını, hukukun üstünlüğüne inadıklarını ve buna uygun olarak Reza Zarrab hakkındaki soruşturma dosyasını açtıklarını belirtti.

Bu konuda söyleyecek çok bir şeyi olmadığını belirten Kim, “Hatta Adalet Bakanlığımıza, başsavcılık ofisimize ve mahkemelerimize Gülencilerin sızdığı haberlerini de okudum. Bu iddialar çok komik”diye konuştu.