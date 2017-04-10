Son dakika haberi… ABD’den ikinci saldırı sinyali

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Suriye Devlet Başkanı "Beşar Esad'ın iktidarda olduğu bir Suriye'de, istikrar ve barışın hakim olmasını düşünemiyorum," dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer bugünkü basın toplantısında Suriye'deki kimyasal gaz ve varil bombası saldırılarına değinerek, "Eğer bir daha böyle bir faaliyet görürsek, yeni hamleler yapma ihtimalini açık tutuyoruz," diye konuştu.

Beyaz Saray sözcüsü Spicer, “kimyasal saldırı olması durumunda Suriye’ye yeni saldırılar düzenlenebileceğini” söyledi. “Rejim değişikliğinin öncelikli olmadığı” görüşünü tekrarlayan Spicer, “Esad iktidardayken de IŞİD’i yenebiliriz” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer’ın günlük basın toplantısından satır başları:

Suriye’de rejim değişikliği birinci önceliğimiz değil.

IŞİD’in yenilmesi için Esad’ın görevden ayrılması gerekmiyor. Suriye’de öncelik, çatışmaların dizginlenmesi. Bu durumda Esad’ın görevden ayrılması için koşullar uygun hale gelebilecektir.

Yeni kimyasal saldırılar olması durumunda yeni operasyonlara karar verebiliriz. Eğer bir bebeğe gaz atar, varil bombası kullanırsanız, bu başkandan yanıtı alırsınız.

(Bombalamadan sonra Suriye’nin Şayrat hava üssünden uçak kaldırması hakkında) Bu bir “Piar” (pazarlama) numarası.