Son dakika… Reza Zarrab’tan mahkemede Ebru Gündeş açıklaması

Mahkemede evli olduğunu açıklayan Reza Zarrab "Eşim (Ebru Gündeş) Türkiye'de ünlü bir sanatçı. Her zaman kamuoyu önünde olan bir insandım" dedi.

ABD’deki ‘Hakan Atilla davası’nda tanık olarak ifade veren Reza Zarrab, eşi Ebru Gündeş ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Duruşmanın başında ‘Reza Zarrab’ ismiyle yemin eden Zarrab, “Evliyim, çocuğum var” dedi.

Eşi Ebru Gündeş’in ismini telaffuz etmeyen Zarrab “Eşim Türkiye’de ünlü bir sanatçı. Her zaman kamuoyu önünde olan bir insandım.” dedi. Zarrab, hakimin “Reza Zarrab’tan başta isminiz var mı?” sorusuna ise “Türkiye’de kullandığım ‘Rıza Sarraf’ var” diye yanıt verdi.