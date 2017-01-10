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Son dakika… Trump’tan flaş atama! Büyük tartışma koparacak…

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner'i başdanışmanlarından biri olarak atadı. Trump'ın seçim kampanyasında önemli bir rol oynayan Kushner, hem içişleri hem de dışişleri konularında danışmanlık yürütecek.
Sozcu.com.tr
07:2710 Ocak 2017
Dünya
Son dakika… Trump’tan flaş atama! Büyük tartışma koparacak…
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, damadı Jared Kushner'i başdanışmanlarından biri olarak atadı. Trump'ın seçim kampanyasında önemli bir rol oynayan Kushner, hem içişleri hem de dışişleri konularında danışmanlık yürütecek.

Ivanka Trump ile evli olan Kushner, geniş bir yelpazede ticari faaliyet yürütüyor ve temel olarak gayrimenkul alanında çalışıyor.

Demokratlar, akraba kayırmacılığı ve potansiyel anlaşmazlıklara dikkat çekerek, atamanın gözden geçirilmesini talep etti.

Temsilciler Meclisi Hukuk Komitesi üyeleri, Adalet Bakanlığı’na ve Hükümet Etik Kurulu’na devreye girme çağrısında bulundu.

Fakat Trump’ın ekibi, yetkililerin akrabalarına iş vermesini engelleyen yasanın, Beyaz Saray’daki pozisyonlar için geçerli olmadığını savunuyor.

Cumhuriyetçi Donald Trump, 20 Ocak’ta 45’inci ABD Başkanı olarak Beyaz Saray’a çıkacak.

Son güncelleme: 07:2810.01.2017
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