Uçağın kapısını kapatmayı unuttular

Çin'den Endonezya'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, kabin kapılarından birinin tam kapanmadığı bir buçuk saat sonra anlaşılınca zorunlu iniş yaptı.

Çin'den Endonezya'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, kabin kapılarından birinin tam kapanmadığı bir buçuk saat sonra anlaşılınca zorunlu iniş yaptı.

Southern Metropolis gazetesi, Çin’in güneyindeki Guangzhou Baiyun Havalimanı’ndan Endonezya’nın Bali adasına gitmek üzere çarşamba günü yerel saatle 03.00’te havalanan Sriwijaya Havayolları’na ait yolcu uçağının kalkıştan üç saat sonra zorunlu iniş yaptığını duyurdu.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Gazete, kaptan pilotun kapılardan birinin tam kapanmadığını kalkıştan 1.5 saat sonra fark ettiğini, bu nedenle geri dönüş kararı aldığını yazdı. Haberde, kalkış limanına geri döndüklerini anlayan öfkeli yolcularla havayolu görevlileri arasında gerginlik yaşandığı da belirtildi.

Guangdong TV’ye konuşan Sriwijaya Havayolları’nın Guangzhou ofisi müdürü olayı doğruladı. Yetkiliye göre, Boing 737 tipi uçakta 180 yolcu bulunuyordu.

(DHA)