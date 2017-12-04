Uçak kapısında Türklere pasaport kontrolü! Sadece Schengen yetmez!

Almanya'nın Frankfurt Havalimanı, schengen vizesi olduğu halde Türk turistlere uçağın kapısı önünde pasaport kontrolleri yapıyor, yolculara, “Türkiye’de ne kadar kaldınız?” diye soruyor...

Türkiye-Almanya ilişkileri Osmanlı Dönemine kadar gider. Geçtiğimiz yıl, Almanya'da yaşayan Türk kökenli sayısı yaklaşık 2 milyon 900 bin olarak açıklandı. Çok değil bundan birkaç sene öncesine kadar Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği görüşmelerinde en büyük desteği Almanya'nın verdiğini hatırlayalım. Bunun yanında Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkenin Almanya olduğunu da ekonomik ilişkilerin büyüklüğü konusunda fikir vermesi açısından not edelim.

Son dönemde Türkiye'nin Almanya ile yaşadığı sorunlar ve batılı müttefiklerinden uzaklaşması, Almanya’ya seyahat eden Türk vatandaşlarının insanlık dışı vize uygulamalarına maruz kalmasına sebep olmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta Lufthansa Havayolları’nın LH1299 sefer sayılı uçağıyla İstanbul’dan Frankfurt ‘a inen yolculara uçak aprondayken tek tek pasaport kontrolü yapıldı.

Zaten zorlu ve her geçen yıl daha da zorlaşan vize uygulamalarına bir de uçak aprondayken yapılan pasaport kontrolleri eklenince Türk yolcular çileden çıktı.

Türk vatandaşlarından gelen tepkiler üzerine, uçak görevlileri uygulamanın bir süredir devam ettiğini, yeni bir şey olmadığını ifade etse de Türk vatandaşları bu çağ dışı uygulamadan memnun değil!

Türk yolcular yaşadıklarını, Frankfurt’ta uçak havaalanına indiğinde, aprondayken uçak kapısında polislerin belirdiğini, tek tek yolculara pasaport kontrolü yapıldığını görünce şok oldukları şeklinde aktardı ve Türk devletinden bu uygulamalara son verilmesi için uğraşmalarını talep etti.

Şu sıralar, incelme noktasında olan Türkiye-Almanya ilişkileri ne yöne evrilir, taraflar arasında gerilim artarsa, sonuçları neler olur bilinmez. Fakat görünen o ki; krizin tırmanması olası ve bu özellikle de Almanya’ya seyahat eden Türk vatandaşlarını etkilemeye devam edecek!

Unutmayalım ki; Almanya bir bakıma Avrupa Birliği’nin lokomotifi, birliğin aldığı kararları doğrudan etkiliyor. Bu durum da Türkiye’ye ağır zararlar verebilir; hem ekonomik hem turistik hem de kültürel olarak…