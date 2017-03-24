Ukrayna’da eski vekile suikast kamerada

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de eski Rusya milletvekili Denis Voronenkov’un dün uğradığı silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Rusya Komünist Partisi'nden eski Rusya milletvekili Denis Voronenkov, Ukrayna’nın başkenti Kiev'de dün uğradığı suikastte hayatını kaybetmişti.

Ukrayna medyasında yer alan güvenlik kamerası görüntülerinde saldırganın, hızlı adımlarla arkasından yaklaştığı Voronenkov'a ateş ettiği anlar görülüyor. Voronenkov’un vurulduktan sonra yere düşen koruması ise, yerde yatarken saldırgana ateş ediyor.

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Voronenkov'un hayatını kaybettiği saldırı sonrası çıkan çatışmada eski milletvekilinin koruması da yaralanırken, saldırgan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Voronenkov, kısa süre önce Ukrayna vatandaşlığına geçmiş ve eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in “vatana ihanet”ten yargılandığı davada, Yanukoviç aleyhine tanıklık yapmıştı.

Eski milletvekili, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı Rusya'da gıyabında tutuklama kararı alınmıştı. Voronenkov'un ünlü opera sanatçısı olan eşi Mariya Maksakova da, Ukrayna'ya yerleşmesinin ardından Rusya'da daha önce milletvekili olduğu iktidar partisi Birleşik Rusya'dan ihraç edilmişti. DHA