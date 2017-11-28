Zarrab davası doları yükseltti

Reza Zarrab'ın ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının ihlal edilmesine yönelik davada tanık olacağı yönündeki haberlerin ardından piyasada satışlar artarken, endekste kayıplar yüzde 2.5'in üzerine çıktı, dolar/TL 3.96'yı aştı.

Hem İran hem Türk uyruklu olan Zarrab ve sekiz ayrı sanık 2010-2015 yılları arasında ABD’nin İran’a karşı yaptırımlarını ihlal ederek İran hükümeti adına yüz milyonlarca dolarlık mali işlem yapmakla suçlanıyordu.

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ABD savcısının yaptığı açıklamaya göre Zarrab ABD mahkemesinde Halkbank yöneticisi Mehmet Hakan Atilla’nın duruşmasında ABD’li savcılar için tanıklık yapacak. Atilla ise İran’a yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamasıyla yargılanıyor. Borsa İstanbul ABD’deki davanın yarattığı baskıyla yüzde 2.46 kayıpta, dolar/TL ise 3.9618’e kadar yükseldi.