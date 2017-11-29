Zarrab’ın savcıyla anlaşma belgesi dosyaya girdi

Reza Zarrab, kendisiyle başlayan, ancak daha sonra “Mehmet Hakan Atilla davası” haline gelen New York’ta görülen davada, üç gün boyunca konuşacak. New Güney Bölge Federal Savcısı, “ABD hükümeti, Mehmet Hakan Atilla’ya karşı” adıyla başlayan davada, 5. Tanık olarak kürsüye Reza Zarrab’ı çağıracaklarını açıkladı.

Hakim Richard Berman'ın “Zarrab'ın tanıklığı ne kadar sürecek” sorusu üzerine ise Savcılık, Zarrab'ın konuşmaya bugün, tanıklığının da en az Cuma günü sonuna kadar devam edebileceğini söyledi.

ZARRAB'IN SAVCILIKLA ANLAŞMA BELGELERİ DOSYAYA GİRDİ

New York'taki mahkemenin ilk gününde Savcılık resmen Zarrab'ın “suçlu” olduğunu kabul ettiğini açıklamış, Zarrab'ın itirafçı olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Savcılığın mahkemenin açılış konuşmasında yaptığı bu açıklamayla birlikte, Zarrab'ın 26 Ekim 2017 tarihli, anca o tarihte gizlilik kararı olan savcılıkla anlaşma belgesi üzerindeki mühür de kaldırıldı. Zarrab'ın savcılıkla anlaşma belgesi New York'ta Atilla davasının başladığı ilk gün, resmen dava dosyasına dahil edildi.

“BEN REZA ZARRAB…”

Dosyaya konulan belgede, Zarrab'ın “hiçbir etki altında kalmadan, suçlu olduğunu itiraf etmenin sonuçlarını tamamen farkında olarak” bu beyanı yaptığına ilişkin imzalı taahhüdü oluyor.

Belgede ayrıca Atilla davasında Zarrab'dan hemen önce Savcılık adına tanıklık yapacağı açıklanan FBI çevirmeni Bülent Bulut'un imzası da bulunuyor.

Zarrab belgede, avukatıyla konuştuktan sonra, hakkında isnat edilen suçlar konusunda “esasa ilişkin savunma yapmamın mümkün olmadığını” anladığını, ve sonuçlarını farkında olarak suçlu olduğunu itiraf ettiğini açıklıyor.

Belgede ayrıca Reza Zarrab'ın avukatının da benzer bir beyanı ve imzası bulunuyor.

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İDDİANAMEDE 6 SUÇLAMA VARDI, ZARRAB 7 SUÇTAN “SUÇLU” OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Reza Zarrab hakkında yazılan iddianamede, birbiriyle bağlantılı ABD'nin İran yaptırımlarını delmek, Amerikan bankalarını ve finans sistemini dolandırmak ile kara para aklamak suçlarından hakkında 6 ayrı suç isnadı bulunuyordu.

Ancak Zarrab, 7 suçtan “suçlu” olduğunu itiraf etti. Zarrab'ın “suçlu” olduğunu kabul ettiği 7. Suç, hapishanede bulunduğu dönemde gardiyanlardan birine rüşvet vermeye çalışmak.

Nitekim Atilla'nın avukatı da, “ABD hükümeti Atilla'ya karşı” davasında yaptığı açış konuşmasında Zarrab'ın kaldığı hapishanede gardiyanlara “kendisine alkol, kadın ve uyuşturucu bulma karşılığında rüşvet teklif ettiğini” açıklamıştı.

Zarrab'ın Savcılıkla anlaşmasının detayları, yani hapis yatıp yatmayacağı, ya da hapis cezası alacaksa, kaç yıl ceza alacağı açıklanmadı.

Bu konuda da bilgi yine Atilla'nın avukatı Victor Rocco'nun açış konuşmasında geldi. Rocco, Zarrab'ın hiç hapis yatmama, kendisi ve ailesinin ABD'ye yerleştirilmesi ve tanık koruma programına alınması ihtimali olduğunu söyledi.