22 Kasım güncel altın fiyatları Altın ne kadar oldu? Salı günü çeyrek altın ve gram altın kaç lira?

22 Kasım 2017 altın fiyatları belli oldu. Doların ve Euro'nun hızla yükselmesi altın fiyatlarına da yansıdı. Bugünlerde yatırımcısını sevindiren altın ne kadar oldu? Bugün gram altın kaç lira? Çeyrek altın kaç lira? Salı günü gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın ne kadar? 22.11 2017 Salı gram altın ne kadar? Altını yükselmeye davam mı ediyor? Kapalıçarşı altın fiyatları

22 Kasım altın fiyatları belli oldu. Altın, Amerika ile yaşananlar yüzünden önemli bir yükselişte. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ne kadar? Altın almak için uzmanlar ne diyor? Altın kaç lira? Altın 163 – 164 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise gram altın kaç lira?

GRAM ALTIN NE KADAR?

163,79 liradan alınırken, 163,81 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 262,00 liradan alınırken 268,55 liradan satılıyor. Yarım altın da 523,99’dan alınırken 537,09 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1085,36 liradan alınıp 1101,76 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1047,44 liradan alınırken 1080,97 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.